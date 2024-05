Itet Carducci Galilei, sciopero per il bar

Uno sciopero in piena regola, organizzato con tanto di cartelli, megafoni e dichiarazioni, per contestare una decisione che li riguarda da vicino. La maggior parte degli studenti dell’Itet Carducci Galilei non è entrata in classe ieri, per sottolineare la contrarietà alla decisione presa dalla scuola di non rinnovare il contratto del gestore dei due bar dell’istituto. A fine mese dunque i bar chiudono e i ragazzi hanno persino raccolto più di 500 firme, tra docenti e studenti, che chiedevano di far restare il gestore, benvoluto da tutti, attento e professionale, molto disponibile anche nei confronti dei ragazzi. Un bar in una scuola è un servizio vero, hanno spiegato i ragazzi, e quando una situazione funziona non si capisce perché non si debba rinnovare un contratto in essere.

I ragazzi hanno spiegato che c’è stato un bando per individuare un altro gestore ma è andato deserto, le condizioni richieste sono troppo complicate e non c’è margine di guadagno. Gli studenti sperano che ci si ripensi, che prima di arrivare alla chiusura si debbano cercare altre soluzioni, non è una questione secondaria, è qualcosa che riguarda la loro vita e il benessere nelle ore che trascorrono a scuola. Seduti, composti, educati, i giovani dimostrano che sanno anche far sentire la loro voce quando le decisioni dei grandi non sono per loro facili da comprendere.