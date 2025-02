Itet, convenzioni con enti e associazioni

Un gesto di vicinanza, un’alleanza per costruire il futuro dei giovani. È stato siglato, presso il Palazzo del Governo di Fermo, un importante pacchetto di convenzioni che segna un passo significativo nel rafforzamento dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (Pcto) offerti dall’Itet Carducci-Galilei – Cpia. Alla presenza del Prefetto di Fermo Edoardo D’Alascio e del Sindaco della Città di Fermo Paolo Calcinaro, la dirigente scolastica dell’Istituto, Francesca Iormetti, ha sottoscritto le convenzioni con enti, associazioni e ordini professionali del territorio segnando un momento molto significativo per l’Istituto, che da anni si distingue per l’offerta di opportunità formative all’avanguardia per i propri studenti.

"Oggi siamo particolarmente orgogliosi di essere partecipi e testimoni di un importante passo verso l’integrazione tra il mondo della scuola e quello del lavoro, attraverso la stipula di questa convenzione tra l’Itet Carducci-Galilei e le strutture ospitanti" ha dichiarato il Prefetto D’Alascio. "I percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, come quello previsto da queste convenzioni, sono fondamentali per formare giovani pronti ad affrontare le sfide del mondo professionale, combinando l’apprendimento teorico con l’esperienza pratica. È un investimento sul futuro delle nuove generazioni e sulla qualità dell’educazione, che deve essere in continua evoluzione per rispondere alle sfide di una società sempre più complessa e in rapida trasformazione".

"L’evento odierno, ha aggiunto la dirigente Iormetti, costituisce un passo fondamentale per costruire percorsi educativi che rispondano alle sfide del mondo in rapida evoluzione. La formazione dei nostri studenti deve andare oltre la preparazione su profili professionali rigidi e duraturi, puntando invece su un approccio che consenta loro di acquisire competenze trasversali".