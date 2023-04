’Itinerari gustosi’ per il turismo

Metti insieme Trippadvisor, blog dell’elpidiense Deborah Iannacci (61mila followers su Facebook e circa 10mila su Instagram) e il travel blog Racconti di Marche dell’anconetana Nadia Stacchiotti (33mila followers su Facebook e quasi13mila su Instagram); unisci i desiderata più comuni dei turisti che amano andare alla scoperta di tutto quello straordinario piccolo mondo che ruota intorno ai borghi, conciliando il piacere della visita a luoghi d’arte e di storia con quello della tavola e delle eccellenze che ogni luogo propone: dalla somma di questi due fattori si ottiene il progetto #itinerarigustosi. "E’ un nuovo progetto che abbiamo creato per farne un utile veicolo promozionale per gli innumerevoli borghi che costellano il territorio regionale, ma che va oltre il solito blog tour ‘mordi e fuggi’ - spiegano le due blogger – nel senso che non ci limitiamo a parlare e promuovere un luogo per un solo giorno e poi ‘arrivederci e grazie’". Ma? "Dedichiamo a ogni località tre giornate in loco per raccogliere immagini, informazioni e altro: una giornata è dedicata al settore enogastronomico e alle eccellenze che sono materia di Trippadvisor; un’altra a monumenti, storia, arte e paesaggi che sono compito di Racconti di Marche; nella giornata conclusiva siamo insieme, uniamo le nostre peculiarità per completare il quadro dell’offerta turistica".

Non finisce qui: "Nelle tre settimane successive al nostro personalissimo tour, lavoriamo sulle piattaforme social, dando spazio sia all’itinerario completo, sia alle singole strutture visitate con post specifici (di solito, consigliamo di coinvolgerne almeno 5-6 per captare interessi e gusti diversi e offrire un ventaglio di proposte più ampio) condividendo reels e storie dedicate". Un progetto turistico a tutto tondo, per un battage promozionale intensivo e mirato, in cui i borghi (ce ne saranno anche dal fermano) vengono ‘scoperti’ e raccontati, il tutto condito con l’esperienza e la padronanza dei social delle due blogger che, tappa dopo tappa, puntano a dare la meritata visibilità a un patrimonio ricco, eterogeneo, vitale e, perché no, alternativo, creando #itinerarigustosi. "Siamo convinte dei vantaggi che possono derivarne in termini di promozione e visibilità ai luoghi che ci chiedono di essere scoperti. La conferma ci viene dal riscontro della tappa numero 0 (a Cingoli) che ha portato a risultati esaltanti in visualizzazioni, followers e utenti raggiunti".

Marisa Colibazzi