Itinerari turistico-culturali: Villa Lina apre ai visitatori

E’ grazie all’accordo di partenariato siglato tra Comune e Loredano Luciani Ranier, comproprietario delegato di Villa Lina, a Villa Luciani, che tale dimora entra a fare parte degli itinerari turistico culturali cittadini e regionali, e potrà essere visitata, a titolo gratuito. L’operazione ha preso il via nel momento in cui la Regione ha pubblicato un avviso relativo alla presentazione delle domande di accreditamento alla rete regionale delle dimore, ville, castelli, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e artistico, anche di proprietà privata, previo accordi di partenariato con il sistema pubblico. Luciani Ranier ha risposto a questo avviso, in qualità di comproprietario della Villa Lina, siglando l’accordo con il Comune per una fruizione pubblica dell’immobile, con apertura garantita da aprile a novembre, il venerdì e il sabato, dalle 10 alle 13. Stiamo parlando di una villa extraurbana nobiliare, che, all’origine, fu costruita nel XVI secolo, poi rimaneggiata nel XVIII e demolita alla fine dell’800 per poi essere ricostruita su progetto (modificato rispetto all’originale) agli inizi del ‘900 e diventare la residenza estiva dei Luciani.

L’interno è stato completamente decorato con dipinti, ringhiere, porte, stucchi, colonne e statue in stile liberty. "Si tratta di una collaborazione che riveste un notevole interesse pubblico – recita l’atto in questione – avendo come fine ultimo la valorizzazione e la fruizione del patrimonio turistico e storico della città". Tutto questo senza alcun onere per il Comune che si impegna a collaborare col privato per il coordinamento delle attività di promozione mirate, alla valorizzazione del bene, a favorirne la conoscenza nelle scuole e presso le associazioni turistico culturali, oltre a inserire Villa Lina nei propri itinerari turistici.

Marisa Colibazzi