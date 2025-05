Its Smart Academy. Aperte le iscrizioni ai corsi del biennio

Sono aperte le iscrizioni per i corsi del biennio 2025-2027 all’Its Smart Academy, Istituto Tecnico Nuove Tecnologie per il Made in Italy, istituito nel 2010, con sede legale a Villa Baruchello, mentre quelle operative sono dislocate su più località.

I corsi attivati nel prossimo biennio nel settore Moda: Maestri artigiani con qualifica di tecnico superiore per i processi di ricerca, sviluppo produzione dei prodotti del sistema moda (nella sede di Porto Sant’Elpidio; Marketing technologist con qualifica di tecnico superiore per la progettazione, promozione e internazionalizzazione dei prodotti (a Porto Sant’Elpidio); a Tolentino il corso per la qualifica di tecnico superiore per i processi di ricerca, sviluppo e produzione dei prodotti del sistema moda; ad Ancona, Moda di lusso, sviluppo e prototipia nell’abbigliamento.

Nel settore Logistica: Logistica 5.0 e supply chain del futuro, nella sede di Sant’Elpidio a Mare.

Due corsi per Meccatronica, entrambi a Fermo: Robotics and automation con qualifica di tecnico superiore per l’automazione e la robotica industriale; tecnico superiore per la progettazione e la produzione meccatronica avanzata.

Per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Ict): Tecnico superiore per la digitalizzazione dei processi con soluzioni Ai based (a Fermo); Tecnico Superiore sviluppatore software (a Fermo); cybersecurity smart (ad Ancona); AI system integrator a San Benedetto del Tronto; virtual fashion design a Fermo.

Infine, per l’agroalimentare: agrifood tech per tecnico superiore per la trasformazione e lo sviluppo dei prodotti agroalimentari tradizionali e innovativi (sede di Senigallia); commercio alimentare food manager a Porto Sant’Elpidio; manager della qualità e sostenibilità a Cingoli; Mastro Birraio con qualifica di tecnico superiore per la gestione e l’innovazione nelle produzioni primarie e nel sistema agroindustriale a Sant’Elpidio a Mare.

Possono iscriversi tutti i diplomati. I corsi, tutti gratuiti, durano 1800 ore, distribuite in 2 anni, di cui 800 di tirocinio aziendale (l’85% dei corsi sono assunti a pochi mesi dal diploma). Info: itssmart.it.