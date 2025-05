Its smart academy, oggi c’è l’open day

Its Smart Academy, oggi open day dalle 15 alle 19 presso la sua sede di Fermo in Piazzale Michelangelo 1 (ex mercato coperto). Nell’occasione, tutti gli interessati potranno conoscere approfonditamente l’offerta formativa per il biennio 2025-2027.

I docenti dei corsi di Moda, Logistica, Ict, Meccatronica e Agroalimentare saranno a disposizione dei potenziali studenti per ogni richiesta. Tutti i corsi offerti dall’Its sono gratuiti. L’85 per cento dei corsisti sono assunti a pochi mesi dal diploma.