Jack Cambria e la lezione sulla negoziazione

"La negoziazione nasce prima di tutto dalla capacità di saper ascoltare". Un pensiero che Jack Cambria, componente per 33 anni dell’Hostage Negotiation Team della Polizia di New York, ha rivolto al pubblico durante l’incontro ‘L’arte della negoziazione’ promosso da Massimo Cupillari, wealth advisor di Banca Mediolanum, e nato in collaborazione con Marcello Mancini Ceo di Roi Group che si è tenuto lunedì al Fermo Forum. Fra gli intervenuti i comandanti dei comandi provinciale della forze dell’ordine, i rappresentanti di Confindustria, Tipicità e ovviamente molti imprenditori del territorio. Attraverso la capacità di ascoltare si può creare quel clima di empatia che ci permette di ottenere molto più di quello che pensiamo – esordisce Jack Cambria, che ha catturato l’attenzione della platea –. Nell’arte di negoziare, l’80% del lavoro è legato all’attività di ascolto, e solo il 20% al parlato. La maggior parte delle persone non ascolta per capire, ma per rispondere. Il miglior modo per capire le persone è ascoltarle, cogliendo le emozioni che veicolano. Nella negoziazione bisogna gestire le emozioni delle persone, abbassando i livelli di emotività. Non dobbiamo mai giudicare chi abbiamo di fronte, tutti vediamo i problemi in maniera diversa. Quindi è importante capire il punto di vista delle persone con cui ci stiamo confrontando". Il tema trattato era molto specifico e delicato, ma l’incontro è stato comunque molto utile a fornire nozioni utili a tutti i presenti per agevolare un confronto più fruttuoso.

Alessio Carassai