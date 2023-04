Jack Cambria spiega l’arte del negoziare

Banca Mediolanum terrà lunedì alle 19 al Fermo Forum in via Giovanni Agnelli, un incontro organizzato da Massimo Cupillari, Wealth Advisor della Banca, per gli imprenditori locali. Special guest dell’evento sarà Jack Cambria, pluridecorato ex comandante della squadra di negoziazione ostaggi della Polizia di New York, che condividerà la sua esperienza sul tema "L’ascolto, l’empatia, le parole giuste per negoziare con successo in qualunque situazione". L’appuntamento, organizzato in collaborazione con Roi Group, Confindustria Giovani di Fermo e Macerata e altri partner del territorio, fa parte del percorso Best Value Award Academy, una serie di eventi dedicati alla formazione imprenditoriale organizzati da Imprenditore Smart.