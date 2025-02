Jacopo Belloni a Ginevra. In mostra l’antica arte dell’intreccio della paglia

L’antica arte dell’intreccio della paglia si trasforma in un’opera messa in mostra a Ginevra. Si tratta dell’ultima realizzazione di Jacopo Belloni, artista originario del nostro territorio che ha creato una connessione tra architettura sperimentale e il sapere antico della lavorazione della paglia, che testimonia l’identità del territorio marchigiano e in particolare del Distretto del cappello. L’opera dal titolo ‘Covo’ è stata esposta a Ginevra. I diversi tipi di sovrapposizione di materiali sono il risultato di un lavoro a più mani che ha mescolato diversi sistemi di intreccio, sviluppati in diversi paesi, realizzati sapientemente anche grazie all’impegno di abili artigiani che portano avanti i valori della tradizione e sono membri attivi che collaborano alle tante iniziative portate avanti dal Museo del cappello di Montappone, parliamo di Emma Raschioni, Giuseppina Caporaletti, Livia Rossi e Aldo Mori .