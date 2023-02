Jazz al Castello versione invernale con la dedica a Jelly Roll Morton

Un quintetto da non perdere per il secondo concerto di Jazz al Castello Winter, rassegna organizzata dall’assessorato alla cultura, in collaborazione con Cantiere Eventi. Il cartellone, edizione invernale del più noto e longevo festival estivo Jazz al Castello, ospiterà domani, alle 21.30, al teatro l’ultimo progetto di Helga Plankensteiner, dal titolo ’Jelly RollPlays Morton’.

Si tratta di un’originale formazione con tre fiati dal registro basso, con Plankesteiner al sax baritono, Achille Succi al clarinetto basso e Glauco Benedetti alla tuba, a cui si aggiungono Michael Losch al pianoforte e Marco Soldà alla batteria. Il repertorio è dedicato interamente a composizioni di Jelly Roll Morton, il grande pioniere autodefinitosi ’inventore del jazz’.

"Gli arrangiamenti proposti riveleranno aspetti sorprendenti di questo genio degli albori del jazz – spiega il direttore artistico Michele Sperandio – per un progetto che si è piazzato al 14esimo posto per il miglior disco dell’anno in Italia, classifica stilata dalla rivista Musica Jazz. Siamo orgogliosi di poter ospitare a Porto San Giorgio la formazione di un’artista di grande livello come Helga Plankensteiner e siamo certi che saprà conquistare il pubblico di Jazz al Castello". La rassegna proseguirà il 24 marzo con il SI-Quartet e si concluderà il 14 aprile con il quartetto del chitarrista Giuseppe Cistola che ospiterà il sassofonista statunitense Michael Rosen. L’ingresso è libero.