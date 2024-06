’Jazz e non solo jazz’: "Qualità elevatissima a ingresso gratuito"

Compie 20 anni ’Jazz e non solo jazz’ ma davvero non li dimostra, ogni anno la presentazione della rassegna che ha la sua ‘casa’ a Piazzale Azzolino si tiene alla Locanda de Palio, Carlo, oggi dietro le quinte, ha tenuto a battesimo una storia di musica e di sorprese. L’assessore alla cultura Micol Lanzidei parla di un appuntamento di grande rilevanza, uno di quegli eventi che fanno grande l’estate fermana: "Jazz non solo jazz ha un successo strepitoso, per qualità di proposte elevatissima, a ingresso gratuito, il jazz pur nascendo in una situazione molto popolare poi sembra qualcosa di nicchia, il fatto che si riesca invece a richiamare pubblico numeroso e variegato vuol dire che passa il messaggio giusto e vero che il jazz è per tutti. C’è sempre il momento improvvisazione, il lasciar andare l’emozione del momento. È una musica in movimento che cambia di continuo. È bello perché quello che conta è il viaggio che porta al prodotto finale. Tutto questo passa al pubblico, alla città, e veramente sono una punta di diamante della nostra estate". Si comincia il 13 luglio, in coincidenza con Arteficium, la notte bianca di Fermo, il presidente dell’associazione D’Annunzio, Fabio Vitoli, spiega: "Abbiamo vissuto tante soddisfazioni, anni importanti, il nome era nato per spaziare su tanti generi musicali, la scelta è stata azzeccata, jazz è una parola che quasi fa paura ma abbiamo portato molte persone a seguirci. Portare cultura attraverso la musica, sempre gratis, è ormai una rarità, ce la facciamo grazie al comune, alla Carifermo, ai tanti amici che ci vogliono bene".

È Andrea Alfieri a raccontare i grandi nomi di questa estate: "Si inizia con Nino Bonocore, con lui Max Ionata, sassofonista mondiale e Amedeo Ariano alla batteria. Bonocore è molto conosciuto a livello mondiale, ci ripropone le sue melodie rivisitate in chiave jazz. Il 20 luglio tocca ai Dirotta su Cuba, festeggiano il trentennale di ‘Gelosia’, con acid jazz, soul italiano e funky, è la band italiana più famosa che abbiamo avuto, con la voce straordinaria di Simona Bencini. Il 27 luglio ospite Daria Biancardi, una vera chicca, una ragazza siciliana detta la lady soul italiana, pluripremiata. Chiudiamo con Mighty Mo Rodgers 81 anni ben portati, è uno dei più grandi musicisti del genere al mondo e ci porta nel Blues con otto elementi". Il sogno è di riuscire a intitolare la galleria che porta a Piazzale Azzolino come ‘vicolo del jazz’, dove poter appendere le foto delle serate importanti fatte in questi anni. Le conclusioni a Stefano Castori che introduce le serate: "Oltre che musica ci sarà anche cultura, la casa editrice Diamond esce con un nuovo libro di jazz mondiale e ha scelto noi per comunicarlo, sarà in una delle tre serate e ci hanno scelto per una bella occasione culturale".

Angelica Malvatani