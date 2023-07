Jazz in piazza Matteotti Si comincia con la qualità

Appuntamento ormai cult dell’estate elpidiense (e non solo), apprezzato dagli amanti della musica jazz, capace di incuriosire e appassionare tanti neofiti che, in oltre 20 anni, sono andati rimpolpando un pubblico straordinario che regala, ogni volta, uno splendido colpo d’occhio della Piazza Matteotti, da stasera torna il Sant’Elpidio Jazz Festival edizione 24, con un concerto di altissima qualità. Sul palco salirà il quartetto del percussionista umbro, Roberto Gatti che avrà come ospite il pianista, due volte candidato ai Grammy, Benito Gonzales. Del quartetto fanno parte oltre a Gatti (congas e percussioni), Manuel Magrini (pianoforte), Danilo Fiorucci (basso), Mario Rodriguez (batteria e percussioni). Si tratta di una anteprima del circuito Jazz di Marca, promossa in collaborazione con Tolentino Jazz – Borghi in jazz (biglietto 10 euro, info e prevendite: 348 3868821). Diretto da Alessandro Andolf e promosso da Comune, Syntonia Jazz, Amat, col contributo del Mic, della Regione, ArtBonus e il sostegno della Fondazione Carifermo, il festival prosegue il 28 luglio con il gradito ritorno di Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura che propongono un progetto speciale ‘Jazz to children. Musica per tutti, da 0 a 100 anni’. Il 29 luglio, il trombettista sardo con il pianista cubano Omar Sosa, si sposterà a Monte San Pietrangeli per un concerto legato al centenario della banda cittadina ‘Cecchini’ (con biglietto ridotto a 20 euro, per chi acquista entrambi i concerti). Il Jazz Festival torna in Piazza Matteotti, negli altri quattro concerti in cartellone: il 30 luglio, il quartetto del giovane chitarrista Adrien Moignard e del violinista anglo francese Daniele John Martin, autorità europea in materia di musica zingara, che saranno affiancati da due affermati sideman marchigiani: Giammarco Polini (chitarra) e Claudio Mangialardi (contrabbasso). Il 2 agosto, unica data nelle Marche, concerto di uno dei più promettenti talenti mondiali della chitarra, Matteo Mancuso. La pianista cubana Jany McPherson, accompagnata da Luca Bulgarelli (contrabbasso) e Amedeo Ariano (batteria) si esibirà il 6 agosto. Il 7 agosto, infine, Jacques Morelenbaum e Stefania Tallini proporranno un viaggio visionario tra jazz e colori del Brasile, esibendosi insieme a Gabriele Mirabassi (clarinetto). Biglietto per tutti i concerti (quando non diversamente segnalato): 22 euro. Info: 0734 8196407 – Amat 071 2072439.

Marisa Colibazzi