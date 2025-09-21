‘Jochi tra Contrade’. La contrada di Piazza festeggia il successo

La contrada di Piazza dopo una ‘battaglia’ molto equilibrata, si aggiudica la 45° edizione dei ‘Jochi tra Contrade’. Si è svolta venerdì sera in piazza Matteotti l’annuale appuntamento popolare legato alle tradizioni montegiorgesi, un gioco di goliardico nato per creare socialità, riportare gente in piazze e divertirsi. Lo scorso anno la manifestazione era stata annullata a causa delle avverse condizioni meteo, venerdì invece temperature molto gradevoli e cielo sereno hanno fatto da cornice all’evento organizzato dal gruppo Scout di Montegiorgio, che vede impegnati i giovani del capoluogo in sfide goliardiche. Alle 21,30 dopo la sfilata delle formazioni: Cotà, Santa Lucia, Montone e Piazza sono partiti i giochi, cinque sfide di abilità legate da un filo tematico quello del ‘Colpo al Casino’. La sfida è stata molto equilibrata nelle prime tre prove: ‘Preparazione al colpo’, in abito elegante i 5 componenti di una squadra bendati sono stati guidati a voce da un compagno su un percorso ad ostacoli; ‘Indovina la combinazione’ un gioco di abilita sulle parole e ‘Laser’ un gioco di abilità con fili e secchiello che a visto le quattro formazioni letteralmente divise da pochissimi punti. Alla quarta prova quella del ‘Furto del tesoro’, la squadra di Piazza ha giocato il Jolly e vincendo la manche ha letteralmente preso il largo, nella quinta e ultima prova quella de ‘La fuga’ i punteggio ormai erano definiti. Quindi è stata la contrada di Piazza ad aggiudicarsi la sfida, festeggiata da un pubblico partecipe, caldo e numerosi che ha assistito a tutte le prove; alla fine alla squadra è stata consegnata la chiave simbolica della città oltre al premio speciale un buono per una cena in un noto ristorante di Montegiorgio. Una bella serata di sana competizione e allegria per la comunità del capoluogo.