Cronaca'Jochi tra Contrade'. La contrada di Piazza festeggia il successo
21 set 2025
ALESSIO CARASSAI
Cronaca
'Jochi tra Contrade'. La contrada di Piazza festeggia il successo

La contrada di Piazza dopo una ‘battaglia’ molto equilibrata, si aggiudica la 45° edizione dei ‘Jochi tra Contrade’. Si è svolta venerdì sera in piazza Matteotti l’annuale appuntamento popolare legato alle tradizioni montegiorgesi, un gioco di goliardico nato per creare socialità, riportare gente in piazze e divertirsi. Lo scorso anno la manifestazione era stata annullata a causa delle avverse condizioni meteo, venerdì invece temperature molto gradevoli e cielo sereno hanno fatto da cornice all’evento organizzato dal gruppo Scout di Montegiorgio, che vede impegnati i giovani del capoluogo in sfide goliardiche. Alle 21,30 dopo la sfilata delle formazioni: Cotà, Santa Lucia, Montone e Piazza sono partiti i giochi, cinque sfide di abilità legate da un filo tematico quello del ‘Colpo al Casino’. La sfida è stata molto equilibrata nelle prime tre prove: ‘Preparazione al colpo’, in abito elegante i 5 componenti di una squadra bendati sono stati guidati a voce da un compagno su un percorso ad ostacoli; ‘Indovina la combinazione’ un gioco di abilita sulle parole e ‘Laser’ un gioco di abilità con fili e secchiello che a visto le quattro formazioni letteralmente divise da pochissimi punti. Alla quarta prova quella del ‘Furto del tesoro’, la squadra di Piazza ha giocato il Jolly e vincendo la manche ha letteralmente preso il largo, nella quinta e ultima prova quella de ‘La fuga’ i punteggio ormai erano definiti. Quindi è stata la contrada di Piazza ad aggiudicarsi la sfida, festeggiata da un pubblico partecipe, caldo e numerosi che ha assistito a tutte le prove; alla fine alla squadra è stata consegnata la chiave simbolica della città oltre al premio speciale un buono per una cena in un noto ristorante di Montegiorgio. Una bella serata di sana competizione e allegria per la comunità del capoluogo.

© Riproduzione riservata

