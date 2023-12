Jolly Park promosso, paga il Comune

A distanza di un anno dall’attivazione del Jolly Park, subito ribattezzato Jolly Sosta, l’amministrazione ha ritenuto di dover stanziare 15mila euro a copertura degli introiti che sono venuti a mancare alla Heasy Help (cooperativa sociale che gestisce il servizio dei parcheggi a pagamento). A fronte di questo esborso dell’ente, i cittadini hanno usufruito di quella utile mezz’ora di sosta gratis pari a 0,40 euro. E anche se in diversi casi è risultato che la sosta non è completamente gratuita in quanto alcuni gestori telefonici addebitano il costo dell’sms, resta pur sempre un risparmio e, soprattutto, una comodità. Il servizio è stato attivato nel novembre dell’anno scorso e, in diverse occasioni, gli amministratori hanno avuto modo di rilevare che il numero di chi ne usufruisce continua a crescere in maniera esponenziale, ad ulteriore conferma dell’apprezzamento di quella mezz’ora di parcheggio gratuito. D’altra parte utilizzare il jolly sosta è facile: basta inviare al 339 9958030 un sms con la targa del proprio veicolo e, automaticamente, si riceve il messaggio di ricevuta e l’orario trascorsa il quale la sosta gratuita è terminata. Il servizio può essere utilizzato una volta al giorno e sono molti i cittadini che hanno organizzato quell’arco di tempo nella maniera a loro più congeniale tenendo conto anche del fatto che, nel centro storico e, comunque, nel capoluogo (nelle frazioni i parcheggi sono liberi) gli stalli per la sosta sono insufficienti. Ancora di più adesso, con l’avvio di tanti cantieri che occupano anche i posti auto.