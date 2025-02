Joyce Lussu e la casa da salvare: "Una storia che non va dimenticata"

La storia di una donna libera, coraggiosa, un’intellettuale a tutto tondo, una scrittrice e una partigiana convinta. C’è una grande casa a San Marco alle Paludi che racconta la vicenda umana di Joyce Lussu, in vendita da qualche tempo, con una grande mobilitazione del territorio perché quel luogo resti aperto al pubblico e ancora luogo di cultura. Lo Spi-Marche e lo Spi- Fermo (Sindacato Pensionati), la Cgil di Fermo e il centro studi Joyce Lussu di Porto San Giorgio, promuovono e rinnovano il grande interesse per la figura di Joyce Lussu attraverso un evento in programma mercoledì prossimo al teatro dell’Aquila di Fermo. "L’occasione dell’incontro – spiegano dal sindacato che ha collaborato all’organizzazione – intreccia e motiva le ragioni del ricordo e le prospettive di continuare a fare insieme la storia attraverso la tutela della casa dove è vissuta Joyce Lussu. La casa si trova nella frazione di San Tommaso, a Fermo ed è stata messa in vendita dalla famiglia".

"L’obiettivo – si legge ancora nella nota della sigla – è che la casa diventi luogo di partecipazione. La richiesta è che rimanga aperta ai giovani e che si trasformi in un riferimento culturale e politico", spiegano ancora dal sindacato. Joyce Lussu, partigiana, femminista, scrittrice e poetessa, si è distinta nella stesura della storia del fermano e non solo. L’appello alla valorizzazione del luogo di memoria della sua casa a Fermo, vuole ricalcare e onorare la dedizione di Joyce Lussu nel non disperdere la cultura orale e le tradizioni dei vari popoli che ha incontrato nei suoi tanti viaggi e dei suoi nobili intenti di rafforzare la conoscenza che un popolo ha di sé stesso, viatico necessario per la rivendicazione dei propri diritti All’evento parteciperanno gli studenti del Montani", dell’Ipsia Ricci, del liceo scientifico Onesti, dell’Itet Carducci Galilei, del liceo Caro Preziotti Licini. L’eclettica figura di Joyce Lussu ha suscitato l’interesse degli studenti e delle studentesse del fermano che interpreteranno e rappresenteranno attraverso elaborati e creazioni la personalità di Joyce Lussu e le molteplici attività per cui si è spesa.

Gli incontri a scuola sono stati curati dal centro studi Joyce Lussu con i responsabili che spiegano: "Ad aprile scorso a Porto Sant’Elpidio lo SPI-CGIL ha dato vita, con la nostra collaborazione, ad una mattinata di studio sulla figura e sul pensiero di Joyce Lussu, focalizzando in modo particolare l’attenzione sulla vicenda dell’auspicabile acquisto pubblico della casa di Joyce a San Tommaso di Fermo. Fin da allora – raccontano ancora dai sindacati – si stabilì di fare seguire a quell’evento una nuova iniziativa, questa volta tutta incentrata sugli studenti, tanto cari a Joyce e da lei per anni incontrati nelle scuole di tutta Italia. Il prossimo 5 febbraio i ragazzi porteranno gli elaborati (uno per istituto) che nel frattempo avranno realizzato sulla figura e sul pensiero di questa donna straordinaria, ciascuno in sintonia con il proprio corso di studi. Per prepararli adeguatamente su Joyce, il Centro Studi si è dedicato alla formazione degli studenti presso i rispettivi istituti scolastici, dove abbiamo trovato sempre partecipazione e grande interesse".

Angelica Malvatani