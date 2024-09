Judo, Taiji zen do, Jujitsu, Taiko e Tessenjutsu. Ecco il programma delle attività della giornata

L’Adao (Accademia di Arti Orientali ndr.) da oltre trent’anni si pone al centro dell’attenzione delle più grandi scuole marziali tradizionali mondiali, e trasportata a Montegiorgio rappresenta un esempio di quanto può valere una vera scuola nel tessuto sociale dei tempi moderni spinta dal mutamento verso lidi difficili e complicati. In occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico l’Adao proporrà domani 28 settembre, alle 21, oltre alla presentazione del programma anche una vera e propria dimostrazione di alcune discipline. La giornata prevede infatti un momento per gli interessati per poter entrare a contatto con quest’arte.

Il Taiji Zen Do, ovvero non solo movimento fisico ma studio dell’energia della vita. Il Jujitsu, una delle più antiche arti marziali che risale al periodo feudale giapponese in costante mutamento. Il Taiko, l’antico tamburo giapponese. Il judo, utilizzato come forma di avviamento per bambini all’arte marziale. A cui si aggiungono attività integrative come il Tessenjutsu, l’arte del ventaglio da combattimento giapponese. Bojutsu, Kenjutsu, Iaijutsu: le diverse arti della spada giapponese che servono a sviluppare calma e consapevolezza del proprio io nelle forme di attacco e difesa. L’Adao (Accademia di Arti Orientali), dove si terrà l’inaugurazione e la presentazione dei corsi, si trova in via Faleriense Est numero 26 a Piane di Montegiorgio, ed è diretta dal Maestro settimo Dan Loris Salvalaggio. Per info è possibile contattare telefonicamente il numero 339.2122680 oppure visitare il sito della scuola all’indirizzo www.dojoadao.it

a.c.