"Kenya, villaggio in fiamme. Stiamo bene"

Ci sono anche 16 persone partite da Porto San Giorgio tra gli italiani che alloggiano al villaggio Barracuda Inn, a Watamu in Kenya, interessato ieri da un vasto incendio. Per fortuna stanno tutti bene e al momento del disastro, causato da un focolaio lungo la strada che si è propagato per il forte evento, erano a fare un safari e non torneranno prima di domani. Sono partiti con un viaggio organizzato dall’agenzia sangiorgese Vela Azzurra, sono arrivati sabato scorso e resteranno fino a sabato prossimo, la titolare dell’agenzia, Betty Squadroni, sta seguendo la vicenda ma ha notizie del tutto rassicuranti: "Il fuoco non ha coinvolto tutto il villaggio, qualcuno del gruppo è rimasto in zona perché non voleva fare il safari e ci ha comunque rassicurati. La situazione è sotto controllo e ci sono gli assistenti di Alpitour che stanno coprendo tutte le procedure necessarie. Noi in più abbiamo anche un assistente di nostra fiducia che accompagna il gruppo e che ci tiene informati su tutto, sono 16 tutti di Fermo e di Porto San Giorgio i partecipanti a questo viaggio che organizziamo con cura da diversi mesi. Abbiamo tempo per capire cosa è successo e vedere dove sistemarli prima del rientro di sabato prossimo". Si vedrà domani quando torneranno dal safari se dovranno spostarsi in un altro alloggio, anche se in Kenya in questo momento è altissima stagione e ci sono tantissimi turisti provenienti da tutto il mondo. Una vacanza comunque organizzata nei minimi dettagli e col supporto della compagnia Alpitour che sta accompagnando anche le agenzie di viaggio nel percorso di recupero della situazione: "Non c’è preoccupazione al momento, siamo riusciti a sentirli subito e sono tutti molto sereni, continueranno a godersi il safari e poi vedremo cosa fare". Nel gruppo c’è anche la giornalista Carmela Marani che ha confermato di non aver avuto problemi, comunicando via internet, con qualche difficoltà. Anche la Farnesina segue da vicino la situazione c’è la polizia che sorveglia su eventuali problematiche di sciacallaggio, i fermani hanno tutti i documenti al seguito e non hanno difficoltà a muoversi nel territorio africano.

Angelica Malvatani