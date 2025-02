Kickboxing col campione iridato Jordan Valdinocci

Una giornata straordinaria per gli atleti dell’Asd Il Tempio di Bellona: in esclusiva per loro, unica data in Italia, il tre volte campione del mondo di kickboxing e detentore dei titoli mondiali Iska (International Sport Kickboxing Association) e Wku (World Kickboxing and Karate Union) nella categoria 67kg, Jordan Valdinocci, è stato ospite a Fermo. Il blasonato atleta, nonché coach di livello internazionale, da poco rientrato dagli Usa e prossimo alla partenza per il Messico, ha trascorso la giornata di domenica a Fermo per una sessione mattutina di aggiornamento dei tecnici in vista del passaggio di alcuni atleti al contatto pieno e per uno stage pomeridiano di kickboxing-K1 finalizzato alla formazione di tutta la squadra. Ad accogliere il campione pesarese il calore di circa 150 persone, tra atleti e pubblico, che con grandissimo entusiasmo hanno assistito al suo ingresso con in spalla una delle tre prestigiose cinture mondiali conquistate nella sua carriera. L’evento, fortemente voluto dal maestro Fabio Cucco del Comitato regionale marche Csen e Fight1, è stato organizzato con il contributo della presidente Francesca Pieragostini, unitamente all’istruttore Oriano Pasquini, all’istruttrice Lucia Berrettoni e al maestro Nicolaguido Gabaldi.