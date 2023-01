"Kiran non doveva essere ucciso così, dentro la sua stessa casa"

Piera Rosati, presidente Lndc Animal Protection, interviene sul caso di Kiran (nella foto), il cane ucciso da un colpo di fucile sparato da un cacciatore: "Il cacciatore si è introdotto in quella che era la casa di Kiran e ha sparato, di nascosto, pensando di colpire un selvatico. La sua compagna di vita umana ha sentito gli spari, ha visto tornare gli altri ma lui non c’era. E così, l’ha trovato morto tra i rovi. Queste persone si permettono di entrare in un terreno privato e di sparare in presenza di cani e altre persone. La padrona di Kiran, infatti, li aveva avvisati che c’erano i cani liberi nel terreno e lei stessa era lì fuori. Nonostante questo hanno continuato imperturbati, arrivando ad uccidere un povero cane dentro la sua stessa casa. Sono cose che non si possono più tollerare, anche perché non si tratta di casi isolati ma di un modus operandi che quasi tutti i cacciatori hanno. Le cronache raccontano continuamente di incidenti di caccia dovuti al fatto che queste persone sparano anche dove non dovrebbero, incuranti della presenza di chiunque. Con la nuova normativa, poi, ormai sembra consentito fare fuoco ovunque e in qualunque periodo e questo porterà soltanto più morte e disperazione". L’associazione garantisce che la questione non finirà così. "Ci siamo subito attivati e abbiamo sporto denuncia per questa barbara e crudele uccisione, perché non è possibile che queste persone agiscano indisturbate e pensino sempre di passarla liscia. La legge purtroppo consente loro di uccidere altri animali, ma almeno in questo caso l’assassino di Kiran dovrà pagare per la sua crudeltà", conclude Rosati.