Kostas Papadopoulos lascia Il saluto delle Volley Angels

Si separano dopo una stagione le strade tra l’allenatore greco Kostas Papadopoulos e la Carlo Forti Volley Angels Lab. Il campionato delle rossoblù si è concluso con una salvezza arrivata alla penultima partita della stagione, nella quale la rosa a disposizione era una delle più giovani dell’intero girone G della serie B2, con due terzi delle giocatrici che avevano un’età al di sotto dei diciotto anni.

Il campionato della Carlo Forti ha avuto un andamento nettamente differente tra andata e ritorno, con la prima fase caratterizzata dai tanti infortuni che hanno impedito a Papadopoulos di trovare la giusta amalgama tra le atlete e la seconda nella quale le rossoblù hanno marciato a un ritmo molto simile a quello delle prime della classe, raggiungendo con anticipo sull’ultima gara il diritto di disputare la serie B2 anche nella prossima stagione.

"Vorrei con questo messaggio – ha detto il tecnico ellenico, rivolto alle atlete che ha allenato nel corso del campionato – ringraziare tutte voi per il vostro impegno e aiuto durante tutta la stagione. Auguro a tutte voi salute, progresso e felicità in qualunque cosa facciate, nello sport, nei vostri studi e nella vostra vita in generale. È stato un anno che sicuramente non dimenticherò. Grazie di tutto".

Volley Angels Lab augura a Kostas Papadopoulos le migliori fortune professionali per il suo futuro sportivo.