L’8 Marzo ai Tre Archi. Eventi nel quartiere dove le donne spesso hanno meno cure

Il modo migliore per onorare l’8 marzo è quello di difendere i diritti di tutte le donne, ogni giorno dell’anno, a partire dal diritto alla salute e alle cure. È l’idea da cui è partita la commissione pari opportunità del comune di Fermo, con la presidente Romina Giammarini e l’assessore Micol Lanzidei, nel dedicare la festa della donna a tutte le donne che vivono a Lido Tre Archi: "Abbiamo pensato di andare là dove è più concentrata la popolazione femminile che raramente si concede momenti di prevenzione. Subito abbiamo avuto il supporto della Lilt che ha una struttura ben organizzata e percorsi di prevenzione ben definiti. Crediamo che il diritto alla salute e alla prevenzione sia veramente una priorità". L’idea, aggiunge Giammarini, è quella di organizzare un momento divulgativo il 27 febbraio, a partire dalle 18, nei locali del centro di aggregazione Pass, proprio dedicato alla popolazione femminile e alla prevenzione. Interverranno il vice presidente della Lilt di Fermo Federico Costantini, l’oncologo Luigi Acito e Nicola Pallotto, della cooperativa On The Road, che garantirà anche la mediazione linguistica e culturale nei confronti delle donne straniere. "Parleremo di stili di vita, spiega Acito, della necessità di fare movimento, di alimentarsi correttamente e poi di procedere con i gesti e le visite di controllo. Da qui poi si arriva alla necessità di fare diagnosi precoce, di arrivare sempre prima su eventuali problemi. Spiegheremo dunque il percorso benessere donna dell’Ast che garantisce mammografie alle donne a partire dai 45 anni". Intanto la Lilt proporrà un pomeriggio di ecografie e di visite senologiche gratuite, l’8 marzo, nella nuova struttura socio sanitaria di via Bachelet, con la radiologa Paola Campanella e lo stesso Acito, per circa 20 prestazioni sanitarie e la possibilità di eventuale presa in carico in caso di problemi. Costantini spiega che la presenza della Lilt in questi contesti è del tutto naturale: "L’idea della commissione pari opportunità è per noi del tutto opportuna, abbiamo aderito con convinzione sul solco delle tante iniziative che già facciamo in tutto il territorio. Già il 7 marzo saremo a Porto Sant’Elpidio per ribadire di quanto sia importante e preziosa la figura femminile nella vita di tutti, lo faremo con l’aiuto dell’arte, della poesia, della musica. Lido Tre Archi è uno spazio per noi ancora inesplorato ma quanto mai opportuno, vorremmo tornare anche in seguito, magari per occuparci anche della prevenzione al maschile, l’altro nostro impegno forte". Il 9 marzo la festa della donna prosegue con una mattinata in bicicletta, con l’associazione 4 Emme, per sottolineare ancora l’importanza del movimento nella prevenzione delle malattie. Gli eventi di Lido Tre Archi hanno la collaborazione delle cooperative Res e On The Road che già gestiscono progetti di inclusione in quella zona, Matteo Olivieri e Nicola Pallotto spiegano che la maggior parte delle donne della zona sono del Pakistan, dell’India, arrivano dal mondo arabo, in ogni caso si sono già avvicinate per chiedere informazioni sulle giornate della prevenzione: "Noi ci occupiamo di supportare, orientare e mettere in contatto le persone con i servizi, con il forte supporto della Prefettura".

Angelica Malvatani