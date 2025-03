L’8 marzo della Lilt ha il profumo di mimosa e il senso della speranza, della cura, della possibilità. Sono tre giorni speciali quelli che l’associazione ha organizzato sul territorio, proprio per celebrare la femminilità e insieme parlare di prevenzione. La festa si è aperta il 7 marzo all’auditorium Gigli di Porto Sant’Elpidio con tanti momenti d’arte, di musica, di poesia, con il primario di oncologia Renato Bisonni e l’oncologo Luigi Acito a parlare di prevenzione, di stili di vita, della possibilità che abbiamo per affrontare in tempo un’eventuale malattia. Ospiti i musicisti Daniele Astorri e Lorenzo Marziali, Rita Celanzi, AnnaMaria Braconi e Francesca Del Moro, voce recitante Moira Marini, per i momenti d’arte Alessandra Sollini. Forte e sentita la testimonianza di Alessia, giovane donna che si è trovata ad affrontare un tumore al seno e ha vissuto con coraggio una pagina difficile della sua vita. Un evento organizzato con il comune, alla presenza del vice sindaco Andrea Balestrieri e dell’assessore alla cultura Elisa Torresi, e la collaborazione della commissione pari opportunità, presieduta da Laura Iannone, per una riflessione necessaria. L’8 marzo la Lilt si è spostata a Lido Tre Archi, col supporto dell’assessore Micol Lanzidei e della commissione comunale pari opportunità presieduta da Romina Giommarini, per incontrare le donne di un quartiere complesso e colorato: "Abbiamo fatto qui una giornata preparatoria, spiega l’oncologo Acito, per spiegare alle donne l’importanza della prevenzione e insieme spiegare loro che avremmo offerto la possibilità di fare visite senologiche e ecografie, con l’aiuto della dottoressa Paola Campanella. Devo dire che per il primo incontro abbiamo avuto la partecipazione inaspettata di ben 40 donne, tutte con i loro vestiti tradizionali, il giorno delle visite ne abbiamo programmate 20 ma torneremo di sicuro".

Il prefetto Edoardo D’Alascio ha seguito ogni percorso e si è detto lieto di sostenere un lavoro grande, a supporto del mondo femminile: "Questa è una settimana particolare, il Consiglio dei Ministri ha appena licenziato un disegno di legge che prevede il femminicidio come reato gravissimo a se stante, mi pare un segnale fortissimo e necessario. Per il resto da parte nostra tutta la vicinanza e l’attenzione, perché tutte le donne possano vivere serene e pienamente realizzate". L’ultimo passaggio è previsto per oggi, con una pedalata rosa al bike park di Fermo, a Girola, con l’associazione 4Emme: "Una festa, aggiunge il vice presidente della Lilt Federico Costantini, per dire l’importanza dell’attività fisica nella prevenzione. È anche questo un momento a cui teniamo molto e che ci consente di raccogliere fondi per portare avanti le nostre visite gratuite, per coprire tutto il territorio e dare la possibilità a più persone possibili di accedere ai controlli".

Angelica Malvatani