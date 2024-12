La baby ballerina. Bianca Bordoni arriva all’Opera di Roma

Si chiama Bianca Bordoni, 8 anni, la ballerina dell’Arabesco Center che è stata ammessa al corso introduttivo di danza presso la scuola del teatro dell’Opera di Roma, selezionata dalla direttrice étoile Eleonora Abbagnato. Un bel traguardo per la piccola ballerina che potrà non solo continuare ad alimentare il suo sogno legato alla danza, ma farlo in una scuola prestigiosa con insegnanti di altissimo spessore. La Bordoni studierà con i docenti del Teatro dell’Opera ogni giorno, su un programma che parte dalle danza classica.