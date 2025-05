La banca del territorio. Il bilancio Carifermo . Nominato il cda e due nuovi ingressi

Lo scorso 30 aprile, all’unanimità, l’Assemblea degli azionisti della Carifermo Spa ha approvato il bilancio dell’esercizio 2024 della Banca e nominato il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027, che si è poi insediato il 6 maggio. La raccolta totale ha raggiunto i 3.879 milioni di euro (+ 7,2%) e si compone di 2.103 milioni di euro di diretta e di 1.777 milioni di indiretta, evidenziando un incremento del risparmio gestito e assicurativo e previdenziale rispettivamente del 7,4 per cento e dello 0,7 per cento, mentre di rilievo è il segno positivo sull’amministrato pari al +15,4 per cento.

Gli impieghi economici lordi complessivi ammontano a 1.263 milioni di euro, in crescita del 1,6 per cento, di cui 1.222 milioni di euro per crediti in bonis (+4,1 per cento). In aumento anche le nuove erogazioni di prestiti a famiglie e imprese ora giunte a circa 340 milioni di euro, a testimonianza della vicinanza dell’Istituto alle esigenze del territorio. Consistente la diminuzione dei crediti deteriorati, a conferma della grande attenzione della Banca per la qualità del credito: i crediti deteriorati lordi passano a 40,8 milioni di euro (-40,5 per cento a/a), mentre quelli netti scendono a 17,6 milioni (-34,5 per cento a/a).

Forte l’incremento della patrimonializzazione con un CET 1 ratio giunto a 23,48 per cento e con un cost/income pari a 57,05 per cento. L’utile di esercizio si conferma in linea con quello del 2023.

"I numeri del bilancio dimostrano la fiducia che imprese e famiglie riconoscono alla Cassa di Risparmio di Fermo, quale Istituto di credito con una grande esperienza e professionalità e rispondente alle necessità più attuali, ha sottolineato il presidente Alberto Palma, Una Banca che svolge un ruolo di prossimità, consolidato nel tempo e capace di raccogliere sempre i bisogni di risparmiatori ed attività produttive, interpretandone al meglio le istanze e di rafforzarsi nei suoi tradizionali territori ed allargarsi verso nord, nel capoluogo regionale, grazie alla nuova Agenzia di Ancona".

Il nuovo cda risulta composto da Alberto Palma, Renato Torquati, Maria Costanza, Eleonora Cutrini, Emilio Lanciotti, Oronzo Mauro, Marchetto Morrone Mozzi, Lucia Montanini, Andrea Livio e Giuseppe Malvetani. Il Collegio Sindacale è presieduto da Stefano Cominetti, affiancato da Manola Illuminati e Roberto Angeletti. Il Consiglio, riunito il 6 maggio, ha confermato Alberto Palma Presidente e Renato Torquati Vicepresidente. La sostanziale continuità con la gestione precedente è data dalla conferma di altri sei consiglieri, mentre si sono avute le nomine di Maria Costanza, avvocato milanese e docente di diritto privato, e di Oronzo Mauro, ingegnere montefiorano Ceo di un’azienda del gruppo Nexi operante nel campo dei sistemi informativi.

Il presidente Palma, soddisfatto dei risultati, ha ringraziato il Direttore Generale Ermanno Traini e tutto il personale da lui guidato per i significativi obiettivi raggiunti. Ha inoltre salutato e ringraziato i consiglieri uscenti Giampaolo Brianza e Silvano Sassetti, manifestando riconoscenza verso l’intera compagine sociale composta di azionisti, la Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo ed Intesa San Paolo Spa, che nel tempo hanno assicurato uno stabile riferimento, con effetti positivi sui risultati della Banca.

Il direttore generale Traini ringraziando per la fiducia riposta, ha ribadito il deciso contributo dato da tutte le persone dell’Istituto, sia di Direzione che di rete, che con competenza ed impegno hanno affrontato le tante situazioni emerse da un contesto sempre più complesso, dimostrando una professionalità ed una capacità di rispondere prontamente alle esigenze delle tante famiglie e imprese che si rivolgono a Carifermo: "I risultati del bilancio ne sono esclusivamente una conseguenza e testimoniano la forte e stabile relazione di Carifermo con i suoi Clienti, in tutti i territori serviti grazie a 51 Filiali e circa 70 punti di contatto tra Aree self, dove effettuare operazioni autonomamente 24 ore su 24, Atm evoluti ed Uffici di Rappresentanza, presenti nelle province di Fermo, Macerata, Ascoli Piceno, Ancona, Teramo, Pescara e Roma, oltre ai canali digitali".