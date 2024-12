La banda di Falerone a scuola: i musicisti tra i banchi per far conoscere le attività

E’ stato un successo il progetto ‘Melodie in aula: la Banda nelle scuole’, iniziativa che si è svolta nei giorni scorsi a Falerone, grazie alla collaborazione fra il Corpo bandistico di Falerone, che ha organizzato un incontro con gli studenti delle scuole medie dell’Isc di Falerone per far conoscere la loro scuola di musica. Sette musicanti, guidati dal maestro Luca Cognigni, hanno coinvolto i ragazzi in un’esperienza unica all’insegna della musica e della cultura. Il maestro Cognigni, noto per la sua poliedricità, ha catturato l’attenzione dei giovani con passione, spiegando loro che la musica è un linguaggio universale che unisce e forma: i ragazzi devono comprendere quanto la musica possa arricchire le loro vite. Durante l’incontro, i musicanti hanno eseguito alcuni brani e presentato i vari strumenti, spiegandone il loro ruolo all’interno della musica di insieme. Un sentito ringraziamento dal parte del Corpo bandistico è stato rivolto alla Dirigente scolastica, Oda Gesuè, per aver reso possibile questo incontro, che rappresenta un passo importante per costruire un legame forte tra comunità e istituzioni educative e per garantire che la passione per la musica continui a crescere tra le nuove generazioni. I componenti del Corpo bandistico si preparano ora a ulteriori iniziative che continueranno a promuovere la musica tra i giovani, convinti che la formazione musicale possa essere una valida porta d’accesso verso un futuro ricco di opportunità. Un passo veramente importante per seminare la passione musicale nei cuori dei più giovani.

a.c.