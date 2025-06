La banda Francesco Graziani si esibisce anche a Ferrara

Passione per la musica, spirito di condivisione, un’esperienza unica che ha scolpito ricordi indelebili in tutti i partecipanti del Corpo bandistico ‘Francesco Graziani’ città di Grottazzolina in occasione del concerto di ‘Bande in Festa’, che si è tenuto domenica scorsa nel cortile del Castello Estense della città di Ferrara. All’evento hanno preso parte anche la Banda filarmonica ‘Ludovico Ariosto’ città di Ferrara e la filarmonica ‘G. Andreoli’ di Mirandola. La manifestazione inserita nel contesto del ‘3D Festival 2025 ferrarese’, ha costituito una inestimabile occasione di confronto culturale e artistico. La partecipazione della banda grottese è stata resa possibile grazie al coordinamento organizzativo del presidente Mariano Ambrogi, che si è adoperato per raggiungere questo importante traguardo. L’elemento di unione che hanno innescato la sinergia fra Grottazzolina e Ferrara: la vicepresidente Marica Baldoncini, che per motivi di studio e di lavoro, ha vissuto per ben 13 anni nel capoluogo estense, che non solo ha diretto l’ensemble grottese con versatilità e grande competenza, ma ha anche interpretato al clarinetto, con virtuosismo, la parte solista nel brano ‘Marygold’. Il repertorio proposto dal Corpo bandistico ‘Francesco Graziani’, è stato un mélange dalle sonorità orecchiabili, che ha incantato il folto pubblico, spaziando dal charleston alla musica da film, alla jazz fusion, ai componimenti originali per banda con brani come il mambo e la contaminazione fra la disco music e musica tropicale. I ‘banditi’ grottesi, tornati a casa stanchi ma appagati, sperano di poter ricambiare presto la calorosa ospitalità ricevuta, accogliendo a propria volta nel fermano le bande di Ferrara e Mirandola. Per consolidare nuove amicizie, per continuare a crescere, per fare ancora musica insieme.

a.c.