La battaglia contro il Covid. Vaccini senza prenotarsi

A guardarsi intorno e a chiedere in giro si scopre che, tra Covid e influenza, non c’è famiglia che non passi qualche giorno a letto con la febbre. Crescono i casi, forse è più fastidiosa l’influenza che il virus del Covid ma i rischi restano, soprattutto per le persone fragili, e l’unica soluzione è la vaccinazione. Un percorso che stavolta va avanti piano, la Regione Marche è tra le ultime per copertura vaccinale stavolta, sui social si grida ancora al complotto e il risultato è che nel territorio regionale ci sono 280 i pazienti ricoverati nei reparti non intensivi degli ospedali marchigiani (su 973 posti letto disponibili), 37 in più rispetto alla scorsa settimana. I pazienti in terapia intensiva sono invece 5. L’assessore regionale Filippo Saltamartini chiama le aziende locali e chiede di fare open day vaccinali ovunque, a Fermo risponde subito la farmacia comunale che oggi resta aperta, a partire dalle 8, solo per vaccinare gratuitamente e senza appuntamento, sia contro l’influenza che contro il Covid, fino alle 14 e solo per chi ha più di 18 anni. Per le aziende sanitarie, si può invece accedere gratuitamente e senza prenotazione già dai 12 anni in su: "Rispondiamo ad una richiesta di collaborazione del Ministero, spiega Saltamartini, riattivando gli Open day in tutta la regione, giornate in cui è possibile accedere alla somministrazione del vaccino senza prenotazione. La vaccinazione rimane un efficace mezzo preventivo nei confronti della malattia che le previsioni ci dicono possa avere un picco durante il periodo natalizio, così come l’influenza. E sarà possibile somministrare entrambe le vaccinazioni agli utenti dai 12 anni in su". La vaccinazione, che protegge chi la riceve e riduce notevolmente il rischio di sviluppare forme gravi della malattia, è particolarmente consigliata ai soggetti anziani (over 65) e fragili, ma è importante l’adesione estesa al fine di ridurre la circolazione dei virus e di conseguenza anche gli accessi alle strutture sanitarie. "Le Ast hanno anche provveduto a potenziare le sedute presso i Servizi Vaccinali per i mesi di dicembre e gennaio prenotabili al Cup", conclude Saltamartini. Per informazioni sulle vaccinazioni anti-influenzale ed anti-Covid-19 è possibile consultare il sito web regionale. L’Open day per l’azienda sanitaria fermana è previsto per il 22 dicembre, dalle ore 9-19 presso Dipartimento di Prevenzione, via Zeppilli 22, si raccomanda di indossare abbigliamento comodo e mascherina chirurgica.