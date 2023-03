La battaglia di Ortenzi "Imu anticostituzionale E lo dimostrerò davanti ai giudici"

"Quella tassa è anticostituzionale e lo dimostrerò davanti ai giudici". A lanciare la sfida allo Stato è il fermano Gianni Ortenzi che sta lottando da tempo per combattere la tassa Imu, a suo avviso del tutto fuori luogo in un Paese democratico. Ortenzi nei prossimi giorni discuterà la controversia davanti alla Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno, alla quale ha ricorso per dimostrare l’iniquità dell’Imu, anche se molto probabilmente la discussione finirà in Corte costituzionale per la sua corretta valutazione. Ortenzi, professione ingegnere, per spiegare le sue ragioni, oltre alla Carta costituzionale fa un excursus sulla proprietà immobiliari che va dall’antica Roma passando per la rivoluzione francese sino ad arrivare ai giorni nostri: "Le proprietà immobiliari appartengono alla categoria dei beni inviolabili, un concetto questo avvalorato anche dalla Convenzione Europea e dalla nostra Costituzione. L’Imu è un’imposta diretta reale che colpisce il patrimonio immobiliare del contribuente. Gli immobili possono anche essere un parametro della fruizione di servizi pubblici seguendo i principi del beneficio e della ricchezza secondo i quali il valore dell’immobile può diventare un indice per la divisione del costo dei servizi comunali. Questa logica, però, è stata completamente travisata in quanto l’Imu è ispirata solamente al principio della ricchezza e del tutto scollegata alla forfettizzazione in funzione dei servizi pubblici. La tassazione sul patrimonio che deriva dall’imposizione sugli immobili è una soluzione di ripiego data dall’impossibilità di individuare i passaggi di ricchezza che danno luogo al relativo reddito". Secondo Ortenzi tale imposta conduce all’assurda moltiplicazione dell’imposizione tributaria che colpisce una tantum prima il reddito e successivamente annualmente il patrimonio immobiliare acquistato con redditi tassati: "Essa colpisce un reddito virtuale, anche ove l’immobile non possa produrre reddito alcuno. L’imposta infatti è dovuta a prescindere dalla produzione di un reddito e a prescindere dalla possibilità astratta di produrne. Inoltre il proprietario è chiamato ad adempiere all’obbligazione tributaria indipendentemente da disponibilità finanziarie sufficienti a pagare quanto dovuto, tutto ciò in palese violazione del principio cardine dell’Ordinamento tributario italiano di effettività della capacità contributiva". Ortenzi annuncia una battaglia senza frontiere e, se il suo ricorso non sarà accolto, si appellerà alla Cassazione. Se tutto ciò non dovesse essere sufficiente, tanto è convinto di essere nel giusto, ha già in mente l’eventuale estremo tentativo alla Corte di Giustizia europea.

Fabio Castori