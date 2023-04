La battaglia per la sorella "Lei è morta di Covid Non doveva stare nell’Rsa"

Nonostante i suoi 55 anni e i suoi problemi psichiatrici avrebbero disposto il suo ricovero nella casa di riposo Sassatelli di Fermo e proprio in quella struttura, dove lei e la famiglia non volevano fosse trasferita, ha perso la vita dopo aver contratto il Covid. Oggi, con il decesso del padre e con l’anziana madre malata, è rimasta la sorella T.G. a chiedere giustizia. Grazie alla battaglia che la donna sta portando avanti, dopo la denuncia e una prima richiesta di archiviazione da parte del pm, è stata accolta l’opposizione e il giudice per le indagini preliminari ha disposto un supplemento di indagine per dare un nome agli eventuali responsabili di quanto accaduto. "Mia sorella Oriana – racconta T.G. – era un soggetto fragile e una con alle spalle una serie di ricoveri in psichiatria. Alla fine la diagnosi è di schizofrenia. Lei è sempre stata accudita a casa da mia mamma, senza l’aiuto di nessuno e quando la malattia era in fase acuta, soprattutto per il suo rifiuto di una terapia farmacologica, restava una settimana nel reparto di psichiatria e poi tornava a casa. Così fino al 2009 quando è entrata in una struttura riabilitativa di Chieti e poi nel 2012 in una struttura di Fermo. Qui Oriana ha accettato finalmente la cura farmacologica, anche se non ha mai accettato di essere malata".

Questo fino al 2019 quando il Dipartimento di salute mentale dell’Asur decide che il percorso di Oriana può considerarsi terminato, non essendoci margini di miglioramento. Con l’autorizzazione del giudice tutelare, ma contro la sua volontà e di tutta la famiglia, viene disposto l’ingresso in una casa di riposo over 65. In precedenza, esattamente nel 2017, l’assistente sociale del Dipartimento di salute mentale aveva chiesto l’amministrazione di sostegno. In prima battuta viene scelto un avvocato, quindi il giudice tutelare nomina la sorella. "Fin da subito – continua T.G. – faccio presente al giudice che Oriana non vuole entrare in una casa di riposo a 55 anni. Premetto che non era interdetta, ma il giudice prosegue per la sua strada su indicazione del Dipartimento di salute mentale. Poi scoppia la pandemia ma, nonostante ciò, il giudice continua fermamente nei suoi propositi. Io, per paura di perdere il mio ruolo, accetto l’ingresso di mia sorella al Sassatelli. Nel dicembre 2020 viene a mancare a causa di un focolaio scoppiato nella struttura. È morta da sola, senza aver potuto più rivederla. Da allora non trovo più pace. In tutto questo va sottolineato che il Dipartimento di salute mentale ha optato per la casa di riposo solo per una questione economica, visto che la retta era a totale carico di Oriana e della famiglia. Scegliere per lei una struttura psichiatrica sarebbe stato un costo che non volevano più sostenere e questa decisione è in netta opposizione a quanto stabilito dal ministero della salute". Nel febbraio 2021 T.G. presenta una denuncia contro ignoti e, dopo 12 mesi di indagini, scatta la richiesta di archiviazione. C’è quindi l’opposizione che viene accolta con la disposizione da parte dal gip di Fermo di ulteriori quattro mesi di indagini.

Fabio Castori