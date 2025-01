La Befana arriva in anticipo. Gratta e vince 100mila euro

La befana ha anticipato il suo passaggio a Valmir di Petritoli e si è fermata al Bar Ricevitoria Ripà, per consegnare un gratta e vinci da 100mila euro. La vincita si è registrata nella tarda mattinata di ieri, quando un cliente abituale ha chiesto quattro biglietti ‘Super Gold’ da 25 euro. A sceglierli per lui tra i tanti esposti, Pamela Totò, dipendente dalle mani fortunate. Il cliente ha poi ‘grattato’ sul posto i biglietti, facendo la bella sorpresa. Alla vista della combinazione vincente valsa 100mila euro, il cliente si è espresso con gioia e meraviglia, ringraziando tutti in modo particolare chi ha scelto i biglietti, promettendo una ricompensa in segno di gratitudine. Segreta, ovviamente l’identità del fortunato. A titolo di curiosità si può dire trattarsi di un uomo non petritolese, ma cliente affezionato. La ricevitoria Ripà che porta il cognome del titolare Graziano, è nata negli anni ’50 come Bar. Numerose sono le vincite degne di nota che si sono registrate nel tempo. Prima di ieri, era stata vinta la cifra importante di 50mila euro, ugualmente dispensata dal gratta e vinci. "Quando i clienti vincono condividiamo la loro gioia nella logica del gioco responsabile e coscienzioso – dice Graziano Ripà – per questo siamo felici di aver contribuito a portare un sorriso e un aiuto economico non indifferente".

Paola Pieragostini