La befana arriva sui trampoli

La festa della Befana a Porto San Giorgio si farà. Venerdì prossimo 6 gennaio. Non sono molti a saperlo perché non pare le venga riservata un’adeguata promozione. La prima ad esserne dispiaciuta probabilmente sarà proprio lei, la vecchina più amata dai bambini. Anche perché il suo è un ritorno dopo essere stata costretta l’anno scorso a dare forfait dal perfido Covid. Pertanto si aspettava una maggiore considerazione. In anni precedenti pur di intervenire per la gioia dei più piccoli si era prestata pure ad essere alzata da terra e trasportata per le vie del paese sospesa al braccio meccanico di una ruspa, invece di poter avere la possibilità di seguire il percorso tradizionale di calata dal tetto, a cavallo di una scopa.

La strada che percorrerà quest’anno non viene resa nota per non far venir meno la sorpresa. Ma è certo che ci sarà, col naso adunco, la scopa d’ordinanza, la bruttezza, che, grazie ai doni recati, si trasforma in bellezza agli occhi dei bimbi. Il suo arrivo è previsto per le 17 del 6 gennaio a piazza Marina di fronte all’ex cinema Excelsior. La manifestazione sarà animata dalla ’Compagnia dei Folli’ con trampolieri, mangiafuoco, acrobati e danzatori sospesi, con effetti scenografici di fuochi d’artificio e giochi vari. Come tradizione la Befana consegnerà piccoli omaggi ai bambini presenti. La partecipazione è gratuita. Se il tempo, come si spera, non farà le bizze sarà un successo.