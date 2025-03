La Bellatores domina il tiro alla fune nazionale

La Bellatores di Monte Urano si conferma tra le società dominanti del panorama di tiro alla fune nazionale. Proprio nei giorni scorsi, in occasione del Campionato Italiano di Tiro alla Fune Indoor, si è vissuta una giornata indimenticabile con i Bellatores appunto che si sono laureati Campioni D’Italia per la categoria 600 chilogrammi. Un evento organizzato in maniera egregia dall’Asd Cerberus Tug of War, sotto l’egida della Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali che ha visto scendere in pista le migliori rappresentanti del panorama nazionale. Tra queste appunto la Bellatores si è imposta nella categoria 600 chilogrammi appunto, guidati dai coach Fratalocchi e Gallucci, con uno spirito di squadra e di gruppo encomiabili. Una capacità di fare gruppo che ha permesso in finale anche di avere la meglio sui Corba Fermo, giunti secondi e sul Valtellina salito sul podio ma nel gradino più basso. In evidenza in un gruppo solido di uomini la presenza di Angela D’Angelo, volto femminile, protagonista di questo successo che ha avuto anche un’altra appendice. E’ arrivata infatti la medaglia d’argento nella categoria 450 chilogrammi mix dietro questa volta ai cugini dei Cobra Fermo. Anche qui hanno spiccato due guerriere assolute come appunto Angela e Rita D’Angelo, capaci di guidare la squadra ad un incredibile risultato. Un autentico orgoglio per Monte Urano.