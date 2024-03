La bellezza per guarire: "Disturbi alimentari, così li racconto in foto"

Il fiocchetto lilla è un grido di aiuto, è un colore che parla di sofferenza, della volontà di sparire, di cancellare il proprio corpo per non sentire più dolore. La giornata dedicata al fiocchetto lilla è un impegno a tenere alta l’attenzione si disturbi del comportamento alimentare, quest’anno l’associazione di familiari Fada di Fermo organizza uno spazio di foto e di storie, per tornare a parlare di un problema che coinvolge sempre più adolescenti e ragazzi giovanissimi. L’appuntamento è per il 9 marzo, nella sala espositivo sotto Palazzo dei Priori, per la mostra che Lavinia Nocelli ha messo in piedi proprio con l’aiuto di Fada e del centro per i disturbi del comportamento alimentare di Fermo, una sicura eccellenza: "Nell’estate del 2021 – racconta Lavinia, 29 anni, originaria di Senigallia ma legata profondamente a Fermo – ho vissuto qualche mese tra il centro e la casa di accoglienza del don Ricci dove i ragazzi e le ragazze che si curano trovano accoglienza. Ho vissuto con tutti loro per immergermi in questa esperienza, seguivo le loro attività, gli incontri, le attività i pasti. Ho messo insieme la mia passione per la scrittura e per la fotografia e mi sono concentrata su un mondo, quello della salute mentale, che ha un’infinità di sfaccettature". L’apertura della mostra che si intitola Desiderio sarà alle 18, sono 23 foto, in bianco e nero, cinque delle quali sono stampate su teli fluttuanti, proprio a rappresentare la fragilità dei corpi: "‘Desiderio’ è il punto dove chi soffre di disturbi alimentari si ferma. Il desiderio è una metafora: voler essere visti dall’altro. In mezzo ci sono i sentimenti che la malattia cerca di soffocare: la passione, l’impulso, l’inconscio, il piacere. Nel percorso di cura è il legame con i propri desideri quello che va ricostituito, la relazione con il proprio io, con il proprio sentire. Le fotografie cercano di mettere in luce questo legame andando oltre il disturbo, lasciando spazio agli sguardi e ai gesti: all’individuo", spiega ancora l’autrice.

La mostra sarà visitata anche dai ragazzi delle scuole di Fermo, con la guida della stessa Lavinia e dei volontari dell’associazione: "C’è bisogno di parlare di questi temi, di tenerli vivi, ne discuteremo anche il 9 con un convegno che illustrerà proprio il ruolo delle associazioni dei familiari nella cura dei disturbi del comportamento alimentare, per costruire qualcosa di buono oltre tutte le avversità". L’ingresso è gratuito, l’evento ha il patrocinio del Comune, dell’Ambito Sociale XIX, della consulta Noi e della commissione pari opportunità regionale.

Angelica Malvatani