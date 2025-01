La benedizione degli amici a quattro zampe

Un incontro molto sentito e apprezzato, un momento di preghiera e di condivisione tra tutti quelli che aprono la loro vita agli amici a quattro zampe. Si rinnova domenica, alle 11.15, l’appuntamento organizzato dall’associazione Quattro zampe di piazza, per la benedizione degli animali da parte del parroco di San Domenico, don Michele Rogante. Oltre alla consueta preghiera è prevista anche la condivisione di panini benedetti, un’occasione che ogni anno richiama decine di amanti degli animali.

Si tratta della prima uscita dell’associazione che ha rinnovato il direttivo, confermando presidente Roberta Vitali e vice presidente Simone De Santis. Nel direttivo anche Raffaello Pucci Sisti, Sabrina Luciani, Daniela Tama, Michela Bottoni, Edmondo Lanteri Viviana Vallesi e Sondra Pilla. Spiega la presidente Vitali: "Siamo impegnati tutto l’anno nella gestione e nella pulizia delle aree cani della città, ormai diffuse su tutto il territorio. È un lavoro importante e molto sentito che l’amministrazione comunale ci riconosce, abbiamo il supporto del sindaco Calcinaro e del vice sindaco Torresi oltre che la vicinanza di tutte le persone che come noi amano e difendono gli animali. Siamo molto felici di ripartire e di essere presenti con entusiasmo, poco prima di Natale abbiamo sistemato l’area cani ai maxi parcheggi, siamo sempre costanti e presenti anche a Campiglione e in tutte le zone che il comune ci mette a disposizione. La raccomandazione per tutti è di prendersi cura dei luoghi comuni, di non lasciare sporcizia in giro, per sostenerci in quello che è il nostro impegno più grande".

L’associazione si occupa anche di aiutare gli animali in difficoltà e di favorire il più possibile adozioni e stalli, col cuore sempre aperto verso gli amici a quattro zampe della città di Fermo.