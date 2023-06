La biblioteca con 1.200 libri per bambini

Sono 1.200 i libri per bambini allineati sugli scaffali della ‘Biblioteca che non c’era’ che, da qualche giorno, sono a disposizione degli alunni della scuola dell’infanzia di Castellano. Un servizio aggiuntivo che hanno fortemente voluto le insegnanti di concerto con Michela Gatti, coordinatrice pedagogica dell’Ambito XX per il progetto 0-6 anni, tutte entusiaste per questo obiettivo raggiunto, nel vedere i piccoli alunni che ascoltano attenti e partecipi la lettura di un libro. Una biblioteca che a Castellano non c’era, che è a misura di bimbi piccoli, ma non solo. Un servizio nuovo che è il risultato della dinamicità del corpo docente e della volontà di aprire sempre di più la scuola al territorio e incrementare la bella collaborazione con l’Associazione Arcobaleno, con i Genitori lettori, con l’associazione di quartiere e con il centro diurno ‘La Serra’. "Da diversi anni la nostra scuola cerca di sensibilizzare i bambini alla lettura, aderendo a progetti come ‘Io Leggo perché’ e ‘Aiutaci a crescere, regalaci un libro’, attivando per i piccoli alunni il prestito di un libro da portare a casa ogni venerdì. Ed è bello – raccontano le insegnanti - osservarli quando lo scelgono, come si consigliano tra loro, con evidente interesse e curiosità". La presenza dei genitori che, volontariamente, vanno a scuola per leggere libri ai piccoli alunni e le altre sinergie create nel tempo con la realtà locale, hanno consentito di accrescere la dotazione libraria della biblioteca (ci sono circa 1200 volumi). "La biblioteca scolastica, attraverso questa ricca proposta, vuole promuovere la lettura e avvicinare i bimbi al mondo dei libri, ma è anche un modo per aprirsi alla comunità, proponendo il prestito (il martedì dalle 16 alle 17) a genitori, nonni, fratelli e sorelle più grandi dei nostri alunni". m.c.