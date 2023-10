La boxe apre alle nuove generazioni

"Il pugilato apre sempre di più le sue porte alle nuove generazioni per offrire ai più piccoli un’importante occasione di sviluppo fatto di sani valori derivanti dallo sport e, di conseguenza, di una corretta crescita psico-fisica" oggi, infatti, alla San Giorgio Boxing di Porto San Giorgio si terrà un allenamento collegiale di Gym Boxe e Sparring Io che vedrà arrivare alla palestra sangiorgese tantissimi bambini da tutta la regione. E’ stato il presidente regionale Fip, Luciano Romanella a volere che l’allenamento collegiale si tenesse proprio a Porto San Giorgio, un evento che, oltretutto, permetterà ai vari responsabili giovanili “amatori”, “gym boxe” etc. di poter far conoscere le nuove disposizioni e i regolamenti per l’anno in corso. Il pomeriggio di sport e allegria si aprirà alle 15 con la fase degli accrediti. Da lì a un’ora inizio dell’allenamento e alle 17 si terranno le prove di gara. "Essendo un’iniziativa che rappresenta un prezioso connubio tra i valori dello sport e le nuove generazioni, la cittadinanza è invitata a partecipare".