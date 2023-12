La ’bussola digitale’ è anche qui

A Porto Sant’Elpidio

è ospitato uno dei 74 punti di facilitazione digitale istituiti nella regione con il progetto ‘Bussola digitale’ e, tutti i martedì, dalle 9 alle 13

e dalle 14 alle 17,

nella sede comunale è presente una figura

dedicata a

cui rivolgersi (anche prenotando l’appuntamento

subussoladigitale.regione.marche.it). Tra la fine di questo anno e i primi mesi del 2024 partiranno 11 appuntamenti formativi destinati alla cittadinanza. Il 19 dicembre, sarà effettuato un focus per utilizzare al meglio lo smartphone, d’altra parte, compito del facilitatore è proprio quello di assistere e coadiuvare il cittadino nell’accesso a servizi telematici e nell’utilizzo di strumenti tecnologici, di servizi di identificazione digitale e accesso ai vari sportelli web per pratiche di ogni tipo (compreso il bonus revisione auto 2023 di circa 10 euro, la cui domanda va presentata entro il 31 dicembre). Da gennaio, inoltre, ci saranno altri appuntamenti dedicati alla posta elettronica, allo Spid, alla Carta d’Identità elettronica, all’uso dei social media, e ancora per trovare le opportunità di lavoro online, per i nuovi domicili digitali, per l’uso della Pec e piattaforma Send e tanto altro

ancora.

m. c.