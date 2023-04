La campagna elettorale è entrata nel vivo

Per il giro di presentazioni delle liste elettorali per le comunali del prossimo maggio, ieri mattina è stato il turno del movimento civico "Pse futuro e tradizione", a sostegno del candidato sindaco Paolo Petrini. La capogruppo Emanuela Ferracuti, assessore uscente, avrà con sé una squadra composta da personalità giovani e al contempo esperte, provenienti da settori lavorativi differenti per dare un apporto completo alla città. "" Sposiamo in pieno le idee del nostro candidato sindaco – sostiene la Ferracuti- lo scopo è mettere al centro le persone ed innovare la città con nuove attività ed il rafforzamento di quelle già esistenti"". La lista vede come candidati: Vera Malaj, specialista dell’ospitalità; Bryan Ciarlantini, industrial designer; Fausto Pepi, dipendente e dirigente sportivo; Nehat Gjureci, artigiano; Giuseppe Carlo Summa, imprenditore edile; Sara Orlando, addetta alle vendite; Francesca Catini, impiegata nell’ambito amministrativo; Manuel Porrari, libero professionista; Francesca Saveria Lacialamella, sanità; Gabriele Lorenzetti, addetto alle vendite; Lara Gentilucci, marketing; Diana Maroni, dipendente; Andrea Trobbiani, addetto alle vendite. Tra i candidati, Vera Malaj è intervenuta sulla formazione per professionalizzare il settore turismo, Bryan Ciarlantini sulle scelte urbanistiche innovative ed ecosostenibili, Fausto Pepi rispetto all’attenzione per lo sport, Giuseppe Summa per motivare la fiducia rinnovata a Petrini sulla base di competenze e capacità già dimostrate. Concreto e pungente il discorso con cui il candidato sindaco chiude la presentazione "" Basta con le frasi contenitore, con gli slogan che nascondono la mancanza di idee"" afferma Petrini, che poi continua parlando di una città che vorrebbe far crescere sotto ogni punto di vista, dalla cultura alla coesione sociale, affiancando i punti del programma ad esempi di scelte già compiute in passato. Nadir Tomassetti