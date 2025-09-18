La campagna olearia: "Sarà un anno nero. Produzione dimezzata, calo stimato del 50%"

A pochi giorni dal via della campagna olearia 2025/2026, il dato previsionale di produzione di olive e quindi di olio, non può dirsi ottimista. Tutt’altro. Variabili climatiche, minacce fitosanitarie e classico anno di ‘scarica’, fanno ipotizzare un calo di produzione del 50%. Tanto vale a livello regionale, quanto a livello provinciale, seppur vada considerato che il dato sia variabile da zona a zona. Ad incidere in maniera determinante sul calo di produzione, è sicuramente il violento attacco della temutissima mosca olearia. Larva minatrice della drupa, è considerata la più grave avversità a carico dell’olivo, anche perché il suo sviluppo non incide solo sulla perdita di produzione ma anche sulla resa e qualità dell’olio che ne deriva. Questa problematica si è unita alle condizioni climatiche che hanno visto l’alternarsi di alte temperature a scarse piogge, causa di ostacolo all’allegagione. Ecco che le previsioni per l’imminente raccolta, anticipano una scarsa produzione. A volerne tracciare un quadro, va specificato che mosca olearia e condizioni di allegagione, non si esprimono ovunque con lo stesso trend negativo. In primis va ricordato che i grandi produttori di olive e di olio che gestiscono aziende strutturate, hanno saputo governare ogni attacco fitosanitario attraverso l’attento monitoraggio alle coltivazioni e azioni di tutela a sostegno della coltura. Molto utili in tal senso sono stati i bollettini diramati da Amap, diversi da zona a zona. Allo stesso modo, cioè a macchia di leopardo, si è manifestata l’allegagione. Il nord delle Marche è infatti stato meno colpito in tal senso, così come l’area interna della Valdaso nelle province di Fermo e Ascoli, risulta più produttiva della media e bassa valle. Resta però consolidato, il dato del calo di produzione del 50% rispetto allo scorso anno. Una previsione che si scontra con l’inevitabile conseguenza dell’aumento del costo dell’olio, mercati (europei) competitivi non basati sulla stessa qualità, e la diminuzione del potere di acquisto delle famiglie. "La raccolta inizia intorno al 10 ottobre, ma l’oliva sta cadendo – dice Arnaldo Malavolta, titolare dell’omonimo frantoio di Altidona – la produzione è scarsa e quella poca è rovinata dalla mosca olearia. Per quanto gli attacchi della larva e l’allegagione siano fattori che hanno inciso in modo diverso da zona a zona, avremo un calo di oltre il 50% della produzione". La raccolta 2025, assomiglia molto all’annata 2023. "Anche quell’anno si registrò lo stesso calo di produzione – aggiunge Malvolta –. E’ bene infatti ricordare che la coltivazione di oliva alterna produzione di carico a quelle si scarica. Ma quest’anno non è a rischio solo la quantità, bensì la qualità dell’extra vergine, a causa del feroce attacco di mosca olearia. Staremo a vedere come si svilupperà la raccolta – conclude Malavolta – ma certamente la scarsa produzione ed il problema fitosanitario, non è previsione, è realtà". "Chi ha seguito correttamente le tecniche di tutela della coltivazione, non ha subito attacchi fitosanitari – spiega il noto tecnico e consulente di agronomia Moreno Castagna – e può contare su produzione sana. Resta il problema più volte menzionato nel contesto agricolo. Quello cioè di protocolli di produzione di matrice europea, che vedono i produttori italiani privati dell’impiego di determinati principi attivi resi vietati, a fronte di stessi principi permessi in altre nazioni. Ciò comporta una concorrenza non leale del costo del prodotto e soprattutto livelli di qualità dell’olio completamente diversi da Paese a Paese".

Paola Pieragostini