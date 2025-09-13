La campanella per 3.259 studenti. Un incremento di 47 unità

Lunedì la campanella del primo giorno di scuola suonerà per 3259 alunni con un incremento di 47 unità rispetto all’anno precedente: una crescita dettata soprattutto dal sensibile incremento di iscritti al istituto Urbani, che cresce addirittura di tre classi, passando da 44 a 47, e di 106 alunni, passando da 916 a 1022 a conferma del buon lavoro svolto in termini di promozione e di orientamento tanto che fanno registrare il segno positivo tutti gli indirizzi dell’istituto superiore dove debutta anche una prima classe del liceo del Made in Italy, con 17 alunni: un progetto a cui la dirigenza teneva in maniera particolare.

Passa da 166 a 179 iscritti l’indirizzo tecnico economico; la crescita maggiore al liceo delle scienze applicate che passa da 12 a 14 classi (da 247 a 303 alunni). Lo scientifico aumenta da 146 a 152 studenti, il liceo sportivo da 123 a 130, l’alberghiero da 234 a 241.

Le 5 scuole infanzia pubbliche partiranno con 405 bambini: 90 alla Peter Pan, 72 alla Aladino, 65 al Grillo Parlante (Cretarola), 100 al plesso Arcobaleno di via Pesaro, 78 alla Coccinelle (San Filippo). Sono 1075 gli alunni (54 classi) nei 6 plessi della primaria: 275 alla Pennesi, 92 alla Collodi, 135 alla De Amicis di Marina Picena, 132 alla Mercantini (Cretarola), 123 alla Martiri, 318 alla Rodari di via Pesaro.

Le scuole medie contano 757 ragazzi in 17 classi: 362 alla Galilei e 395 alla Marconi. Nei due Isc figurano rispettivamente 1026 iscritti al ‘Rita Levi Montalcini’ (51 classi), e 1211 studenti alla ‘Rodari Marconi’ (56 sezioni).

Durante l’estate sono stati effettuati interventi di manutenzioni "per garantire edifici scolastici ordinati, sicuri e funzionali – spiega l’assessore ai lavori pubblici Andrea Balestrieri – e per far trovare agli studenti, al personale scolastico e alle famiglie ambienti decorosi, curati e accoglienti".