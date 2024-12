La campionessa olimpica alla società Borgo Rosselli

Grande coinvolgimento per una festa tra sport e giovani talenti, arricchita dalla presenza della campionessa mondiale Elisabetta Cocciaretto. Così la società sportiva Borgo Rosselli Asd di Porto San Giorgio, ha celebrato in grande stile il pranzo per il Natale 2024. La conviviale si è svolta al ristorante ‘Il Timone’, alla presenza di oltre 200 persone, ed ha riunito l’intera ‘famiglia Borgo’, composta da atleti di ogni età, staff tecnico, sponsor e fornitori, nonché numerose autorità comunali e regionali, accomunate dal vivo entusiasmo per la storica società.