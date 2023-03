‘La Capra ballerina’ al teatro Alaleona

Terzo appuntamento stagionale oggi alle 17,15 al Teatro Domenico Alaleona di Montegiorgio con la rassegna di ‘Teatro Ragazzi’ che proporrà la rappresentazione ‘La Capra Ballerina’. Si tratta dello spettacolo che a causa dell’emergenza neve del 22 gennaio è stato cancellato per motivi precauzionali. Oggi verrà recuperato e offerto al pubblico dell’entroterra fermano. Una produzione che attinge a quel grande patrimonio della tradizione regionale italiana, storie fatte di magia, furbizia, con animali che parlano e fenomeni straordinari, di attori e pupazzi che si intrecciano fino a far perdere le tracce della loro provenienza, il tutto messo in scena da una formazione di rilevanza nazionale che ha riscosso successo ad ogni appuntamento. Sarà uno spettacolo ovviamente divertente e al contempo magico e poetico, dove ci verrà restituita tutta la forza che le antiche tradizioni narrative ancora portano con loro. Una bella occasione per condividere fra genitori e figli l’esperienza di uno spettacolo emozionante e ricco di suggestioni. Ingresso unico 5 euro, il botteghino sarà aperto dalle 16,45 per info 335-5268147.