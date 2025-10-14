La carica dei 1.500 per la Happy Run

È andata in scena l’attesa Happy Run a cura della Asd Atletica Pse. Un trionfo di colori, energia e felicità con oltre 1500 iscritti che hanno riempito piazza Garibaldi creando un vero e proprio fiume di atleti, pronti a scattare al momento del via nei diversi percorsi prestabiliti dal regolamento: 10 km per la gara competitiva, così come per tutti gli amatori che hanno voluto cimentarsi in questa disciplina ma nella competizione non agonistica; 4 km, invece, per la passeggiata denominata ’Family Run’ in cui hanno partecipato anche il sindaco Massimiliano Ciarpella e le due assessore Maria Laura Bracalente ed Elisa Torresi, mentre il vicesindaco Andrea Balestrieri e l’assessore allo sport Enzo Farina li attendevano al traguardo per le premiazioni. Entrambi i tracciati hanno avuto lo scopo di valorizzare la città, in particolare il lungomare, attraversato nella 10 km e solo in parte per la family run, mentre l’arrivo in piazza dopo essere passati per le vie del centro ha rappresentato la conclusione perfetta della competizione. Tra i corridori in gara, tante le presenze da fuori regione. "Accoglienza e sport sono il nostro biglietto da visita – sottolinea Ciarpella –, questo evento ne è la dimostrazione più bella, con partecipanti e società sportive con cui abbiamo ormai creato un forte legame". Molto soddisfatto il presidente dell’atletica Pse Sante Isidori "Uno spettacolo unico, realizzato grazie ad un grande lavoro di squadra, ringrazio l’amministrazione e gli sponsor oltre a tutti i partecipanti". Dominatore incontrastato della corsa di 10km maschile il keniota Simon Dudi Ekidor che ha chiuso in 29.39, dietro di lui Gianluca Squadroni e Nicolò di Gaetano; per la femminile è stata Laura Biagetti ad avere la meglio con un gran 34.46, seguita da Simona Santini al secondo posto e Azzurra Ilari al terzo. Per la classifica dei gruppi spiccano Colmurano, per la categoria Crm, ed i Porto San Giorgio Runners per la generale. Simpatica e sempre apprezzata la gara sprint sui tacchi a spillo in cui Alice Monaldi è stata la prima a tagliare il traguardo. Una delle novità è rappresentata dalla campagna di promozione dello sport nelle primarie: per ogni bambino iscritto alla passeggiata è stato devoluto un euro per acquistare materiale scolastico. Nadir Tomassetti