La carica dei baby calciatori Tutto pronto per il Milan camp

Milan Junior Camp è per il secondo anno consecutivo a Porto San Giorgio. E’ uno dei campus settimanali di calcio per bambini e bambine dai 6 ai 16 anni organizzati dall’AC Milan durante l’estate in sedi prestigiose di mare o montagna oppure in città. In sostanza una vacanza incentrata sul calcio: "Tante in questo periodo le manifestazioni sportive a Porto San Giorgio: finali, campionati, maratone, torney di volley e adesso il Milan camp per il quale giungono iscrizioni dalle Marche e regioni confinanti: questo per noi significa anche fare turismo. Sono 15 anni che seguo i campus del Milan e mi piace sottolineare che abbiamo la possibilità di mettere a loro disposizione un impianto di qualità". Parole dell’assessore allo sport, Fabio Senzacqua, nel presentare il campus che si svolgerà dal 18 al 23 giugno: "Il divertimento è una cosa seria" è lo slogan di Stefano Falghera, che è il responsabile dei campus: "I bambini – precisa - vogliono divertirsi ma, oltre che assecondarli, è soprattutto nostro intento far creare loro nuove amicizie".

Allenamento tecnico al mattino, parte ludica nel pomeriggio. Ogni bambino avrà un kit con maglie e calzettoni del Milan. L’anno scorso ci sono state 70 iscritti quest’anno si punta ad averne 100, tra i quali ci sarà il figlio dell’assessore Senzacqua. Ci si può allenare anche come portiere. In campo tutti allenatori con il patentino sotto il controllo di Fabio Vannoni che è il supervisore tecnico. "Noi – ha sottolineato Falghera – vogliamo coinvolgere le realtà locali per questo abbiamo al nostro fianco Andrea Zega presidente dell’Elite Sangiorgese". Per Zega "avere i tecnici del Milan a Porto San Giorgio permette di apprendere nuove tecniche di allenamento da mettere a frutto durante la stagione". Vannoni una volta al mese è da Zega per Scambi di idee, quindi si appalesa una certa continuità tra Milan e Sangiorgese. Spiega Vannoni: "Divertimento sì nei campus ma si lavorerà in maniera seria e professionale Ogni allenatore seguirà una decina di bambini. Ogni giorno il format prevede qualcosa di diverso. A fine camp un mini torneo interno. Il lavoro di scouting è continuo. E’ una vetrina non indifferente per i più bravi". "Ed è una vetrina anche per la città – chiosa il sindaco Valerio Vesprini – il primo camp fu con me assessore, ora lo vedo crescere da sindaco".

Silvio Sebastiani