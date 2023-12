La carica dei centoundici. Gli studenti premiati con la Pagella d’Oro

Si svolgerà questa mattinaal Teatro dell’Aquila di Fermo la 61esima edizione della Pagella d’Oro, ambìto riconoscimento organizzato dalla Carifermo Spa con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo. I presidenti della Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo Giorgio Girotti Pucci e della Carifermo Spa Alberto Palma daranno il benvenuto ai 111 studenti provenienti dalle scuole di 40 comuni delle province di Fermo, Ascoli, Macerata, Ancona e Teramo, dove la banca è presente con le sue filiali. Sono stati invitati a partecipare, per consegnare il riconoscimento agli studenti, il Sindaco del Comune di Fermo Paolo Calcinaro, il Prefetto di Fermo Michele Roccheggiani, il vescovo Rocco Pennacchio, il Presidente della Provincia Michele Ortenzi e il direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Donatella D’Amico. Nella prima parte della cerimonia Francesco Maria Chelli, terrà una lectio su Ritorniamo ad immaginare il futuro. I premiati, segnalati dalle scuole come migliori "per profitto, capacità ed impegno", riceveranno in dono una somma in danaro messa a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo ed alcune pubblicazioni edite dalla Carifermo Spa. Sui canali social facebook e instagram "Carifermo Spa" è possibile postare foto e commenti sulla cerimonia dando a tutti la possibilità di condividere emozioni e curiosità.