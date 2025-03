La carica dei diecimila a Tipicità: "Apriamo ponti con altre comunità"

Si chiude con grande soddisfazione la puntata numero trentatré di Tipicità Festival. Quasi duecento le realtà in vetrina nei padiglioni del Fermo Forum, con le qualità marchigiane al centro della scena, insieme ad altre undici regioni italiane rappresentate nel corso della kermesse fermana. Dall’estero, l’Argentina con la città di Bahia Blanca ospite d’onore e delegazioni da Ucraina con la città di Lozova e dal Giappone con l’università di Ritsumeikan, in vista della missione che attende Tipicità a giugno nella settimana delle Marche al Padiglione Italia dell’Expo mondiale di Osaka. Grande l’emozione del sindaco Paolo Calcinaro nel commentare i risultati di un evento di grande rilevanza: "Con questa trentatreesima edizione si conferma il ruolo di Tipicità come insostituibile motore di valorizzazione e visibilità per il territorio e per la nostra regione, con la capacità di dialogare ed aprire ponti con tante altre comunità nazionali ed internazionali". "E’ il consolidamento di una manifestazione che è ormai un cult delle rassegne italiane di qualità, afferma il direttore Angelo Serri, come sottolineato nei giorni passati da alcune testate giornalistiche di altre regioni. Un patrimonio di relazioni ed autorevolezza che giova a tutto il sistema Marche e ne alimenta la competitività". Con la partecipazione di circa diecimila persone, la grande community di Tipicità si è confrontata al Fermo Forum grazie ad un programma di oltre centrotrenta iniziative che hanno esplorato il tema guida di questa edizione, le connessioni, in tutte le declinazioni del bello e del buono. Un lavoro corale reso possibile da una grande squadra di oltre quaranta partner istituzionali e privati. Anche questa edizione 2025 di Tipicità si è caratterizzata per la presenza di importanti delegazioni straniere che hanno rapporti e relazioni culturali con Fermo.

In particolare, in questi giorni al Festival erano presenti le delegazioni istituzionali provenienti dalla Città gemellata di Bahia Blanca (Argentina), ospite d’onore a Tipicità, e della Città di Lozova (Ucraina). La delegazione argentina era guidata da Luis Calderaro, capo di gabinetto del sindaco di Bahía Blanca, Mario Brandizi, direttore della locale Camera di Commercio e Santiago Mandolesi Burgos, del Consorzio di gestione del porto. Insieme a loro, Juan Carlos Paglialunga, componente di Bahia Blanca del Consiglio Generale degli Italiani all’estero per l’Argentina. Presenti anche il giornalista e sociologo di Camerano Fiorenzo Santini, cui la delegazione ha donato una pergamena in segno di riconoscenza per le numerose ricerche svolte sull’emigrazione marchigiana nel mondo e in particolare per il lavoro e le divulgazioni che riguardano importanti personaggi di origine marchigiana oggi in Argentina come attori, calciatori e politici che hanno dato lustro al territorio ed il Sindaco di Magliano di Tenna Pietro Cesetti, che ha ricordato le progettualità della sua città per onorare argentini di origini marchigiane ed in particolare di origini maglianesi.

Altra delegazione presente quella della città di Lozova in Ucraina, nella regione del Kharkiv, in zona molto vicina al fronte di guerra. Particolare emozione è stata provata dal Sindaco di Lozova e dalla delegazione ucraina quando hanno visitato nella biblioteca di Fermo la teca che custodisce un libro del poeta ucraino Taras Sevchenko, donato dalla città ucraina nella visita a Fermo dello scorso anno, copia che è stata estratta dalle macerie della biblioteca dal Liceo n. 8 della città di Lozova, colpita da un missile russo il 13 settembre 2022.