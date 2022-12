La carica dei meloniani: pronti a vincere

A fine anno, Fratelli d’Italia a Porto Sant’Elpidio annuncia l’avvio a gennaio di una campagna d’ascolto nei quartieri e ufficializza lo slogan elettorale #cisiamo, con la precisazione capziosa del capogruppo Giorgio Marcotulli: "Noi c’eravamo, ci siamo e ci saremo". Un forte e chiaro distinguo rispetto a chi, alleati di centrodestra in primis, non può rivendicare lo stesso, annoso, puntuale e certificato dal voto, protagonismo sulle vicende della città.

Un concetto che, dapprima in politichese poi in maniera più schietta, riprende il coordinatore provinciale, nonché candidato sindaco di FdI, Andrea Balestrieri, seguito dal consigliere regionale Andrea Putzu: "Le fughe in avanti sono sempre pericolose. Non sappiamo se Laboratorio Civico, Lega e Fi, avranno lo stesso peso elettorale essendo scomparsi da 5 anni".

Più elegante, ma non meno decisa verso gli alleati (al momento presunti), la neo coordinatrice comunale, Gioia Di Ridolfo: "Mentre noi aggreghiamo nuove leve e non perdiamo pezzi, Fi e Lega stanno subendo un allontanamento di soggetti che li hanno strutturati e resi noti. Ribadiamo l’esigenza di puntare a una coalizione unita, con centrodestra, Laboratorio Civico, le civiche di Felicioni e di Ciarpella. Balestrieri è il nostro candidato sindaco, ma non ci arroghiamo il diritto di imporre un nostro candidato, siamo disposti a dialogare anche se – è l’inciso – facciamo fatica ad accettare ingerenze di chi vuole scegliere un candidato che non vive Porto Sant’Elpidio e anteporre obiettivi personali alla voglia di cambiamento della città".

E’ una situazione paradossale quella in cui si trova FdI che, primo partito in città, partito di governo in Regione e a Roma, doveva essere elemento catalizzatore e aggregante per il centrodestra e invece si trova nel ruolo di mediatore per riunire "le anime del centrodestra che si stanno perdendo in qualche oscuro meandro" dice Balestrieri.

"Stanno cercando di emarginarci ma siamo pronti a passarci sopra, siamo pronti al dialogo con loro come con tutti" è l’apertura di Putzu. La senatrice e coordinatrice regionale, Elena Leonardi liquida così l’attuale situazione: "Non si chiude oggi la questione. Questa è una prima fibrillazione. Cerchiamo di evitarne altre per andare uniti e stavolta c’è la possibilità di andare a governare la città. FdI ha una responsabilità e i dati elettorali lo confermano. Con il lavoro e la buona volontà si può trovare un progetto condiviso".

Marisa Colibazzi