La carica dei sette sangiorgesi alle regionali

Porto San Giorgio è molto e ben rappresentata alla prossima consultazione elettorale per il rinnovo del consiglio regionale delle Marche e la conferma del presidente governatore uscente, Francesco Acquaroli oppure l’elezione di un suo successore carica a cui aspira l’ex sindaco di Pesaro ed eurodeputato del Pd, Matteo Ricci. Con le sue numerose candidature (addirittura 7) la città cercherà di essere protagonista del dibattito politico in cui tornerà a ribadire che l‘ente regionale dovrà essere più presente a Porto San Giorgio e provincia di Fermo affrancandosi rispetto all’egocentrismo anconetano. Un discorso che può far presa e favorire un buon risultato, magari con l’elezione a consigliere di un candidato sangiorgese. La città, come già detto esprime addirittura 7 candidati: un record. Persone molto conosciute in città e fuori, dotate di esperienza politico-amministrativa, in grado di effettuare una buona raccolta di consensi per quello che sarà possibile data la scarsità del bacino d’utenza, vale a dire di una popolazione di soli 16.000 abitanti. Tuttavia i candidati ad un seggio nel consiglio regionale si dicono pronti a dare il massimo, a fare casa casa senza esitare a darsi battaglia tra loro stessi per togliersi la soddisfazione di prevalere almeno a Porto San Giorgio, e al contempo contribuire al successo del proprio schieramento politico. Resta il sogno di conquistare un seggio. Questi i nomi dei sette candidati sangiorgesi, di cui 4 di centrodestra a supporto del governatore uscente Acquaroli e 3 di centrosinistra a sostegno di Ricci.

I quattro supporter del presidente uscente sono: l’assessore allo sport e al porto Fabio Senzacqua della Lega: l’ex assessore e attuale presidente del comitato regionali alle pari opportunità Maria Lina Vitturini anche lei della Lega; l’ex assessore e consigliere regionale Marco Marinangeli è nella lista di "Noi Moderati" per Acquaroli; Gianluca Tulli ex assessore e farmacista si presenta con Fratelli d’Italia.

I candidati sangiorgesi collegati a Matteo Ricci sono Nicola Loira ex sindaco per due mandati di Porto San Giorgio è presente nella lista dei Dem: Daniela Minnetti ex consigliere comunale è con la lista civica per Matteo Ricci; anche Stefano Cencetti è candidato in una civica che è "Progetto Marche" con Matteo Ricci.

Silvio Sebastiani