La carica di capitan Eusepi: "La Samb vuole vincere"

"Non conoscevo personalmente Sbaffo ma ho visto un ragazzo che ha tanta voglia di darci una mano. Lui ama il calcio è chi ama questo sport sa che San Benedetto del Tronto è il posto migliore per giocarlo". Parole di Umberto Eusepi ai microfoni della trasmissione A ritmo di Samb in onda su Vera Tv. Il Re Leone sta intensificando gli allenamenti per recuperare la migliore condizione e per essere a disposizione di Palladini sin dal match interno con il Notaresco di domenica prossima. "Sarà una partita difficile -spiega capitan Eusepi- contro una squadra che seppur ultima in classifica vuole conquistare punti importanti. Sarà un’altra battaglia che dobbiamo vincere per avvicinarci ancora di più al sogno che tutti abbiamo e vogliamo realizzare". Nella gara di andata la Samb riuscì a pareggiare in extremis grazie ad un rigore trasformato proprio da Euspei. "Nelle prime tre, quattro partite -dice il bomber rossoblù- non eravamo ancora la squadra di oggi. Era una Samb totalmente nuova e serviva del tempo per integrarsi. Per fare gruppo è necessario il dovuto tempo tecnico con i miei compagni che hanno messo tutto l’impegno per uscire da quella situazione e per ritrovarci oggi con nove punti di vantaggio sulla seconda". La crescita della Samb è andata di pari passo con quella di Eusepi, sempre più determinante in campo ma soprattutto nello spogliatoio. Un capitano vero riconosciuto da tutti, tifosi in testa. "Per me è un onore -è sempre l’attaccante rossoblù che parla- che mi si riconosca questo ruolo. E’ importante, infatti, essere tutti sulla stessa lunghezza d’onda. Non è stato poi così difficile fare gruppo. Siamo una famiglia ed in questo contesto comprendo la società, lo staff tecnico con Ottavio Palladini in testa e la squadra. Senza dimenticare il diesse Stefano De Angelis. E’ stato creato qualcosa di veramente importante che non ho mai trovato in tutti questi anni della mia carriera. Il futuro? Innanzitutto -conclude Eusepi-voglio vincere il campionato e seguire il mio cuore e cioè restare a San Benedetto per ancora tanto tempo". Contro il Notaresco Palladini dovrà fare a meno di Zini squalificato per una giornata. Questo pomeriggio classico test in famiglia con la juniores al Ciarrocchi.

Benedetto Marinangeli