La Carlo Forti mantiene la vetta: in Abruzzo cala il poker

La Carlo Forti-Axore.it cala il poker in Abruzzo e mantiene la vetta della classifica del girone F di serie B2 femminile. Le rossoblù di Jana Kruzikova e di Marco Sbernini hanno espugnato il campo della Julia Gas Montesilvano al termine di una gara molto combattuta che ha visto Tiberi e compagne lottare palla su palla, nonostante avessero affrontato l’impegno abruzzese con sole dieci giocatrici a referto. La Carlo Forti ha iniziato bene conducendo largamente nel primo set e stroncando il tentativo di rimonta delle padrone di casa mel secondo. Il terzo è stato quello fondamentale, poiché Di Marino e le altre hanno piazzato una bella rimonta sulle avversarie che pensavano di avere il parziale in tasca, chiuso a 23. Peccato per il quarto set, nel quale è mancato quell’istinto predatorio che sarebbe servito per mettere in ghiaccio i tre punti. Il tie-break non aveva storia e le rossoblù conquistavano la quarta vittoria in altrettante partite, unica squadra imbattuta del girone. Questa la formazione: Gennari, Antonelli, Benedetti, Scagnoli, Alikaj, Mastrilli, Tiberi, Di Marino, Moretti (L), Bastiani. All: Kruzikova-Sbernini.